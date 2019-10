MotoGp – Dovizioso analitico dopo il Gp del Giappone | “soffriamo tanto con le gomme nuove”

MotoGp – Marquez allunga - Dovizioso guadagna punti dai diretti rivali : la nuova classifica piloti dopo il Gp del Giappone : Marquez sempre più leader, Dovizioso allontana i diretti rivali: la nuova classifica piloti di MotoGp Che spettacolo Marc Marquez! Lo spagnolo ha regalato alla Honda il titolo Costruttori in Giappone grazie ad una splendida vittoria a Motegi. Con la vittoria Giapponese Marquez allunga sempre più in classifica, nonostante il titolo Mondiale già matematicamente conquistato. Il terzo posto di Dovizioso oggi in gara permette invece al ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Giappone 2019 : “Avevamo un bel passo - avessi avuto un giro in più sarei arrivato secondo…” : Andrea Dovizioso è terzo al termine del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, il pilota della Ducati è stato costretto a una corsa in rimonta, per l’esito delle qualifiche. La Rossa, da questo punto di vista, ha permesso al forlivese di risalire diverse posizioni, centrando un podio significativo dopo un sabato decisamente complicato. A premiare l’alfiere di Borgo Panigale è stata la ...

MotoGp - Classifica Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP del Giappone. Marquez già Campione - +119 su Dovizioso : Marc Marquez si è già laureato Campione del Mondo 2019, lo spagnolo si è assicurato il titolo iridato della MotoGP con quattro gare di anticipo e non pago ha anche vinto il GP del Giappone sul circuto di Motegi. L’alfiere della Honda tocca quota 350 punti e vanta addirittura 119 lunghezze di vantaggio su Andrea Dovizioso che ha ormai blindato mentre per il terzo posto è una lotta serrata tra Alex Rins, Maverick Vinales, Danilo Petrucci, ...

LIVE MotoGp - GP Giappone 2019 in DIRETTA : gara in tempo reale - Valentino Rossi e Dovizioso si giocano il podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv di oggi – Le parole di Marquez – La cronaca delle qualifiche – Le dichiarazioni di Morbidelli – La griglia di partenza del GP del Giappone – Il commento di Quartararo – L’analisi su Morbidelli – L’analisi delle qualifiche – Il team Petronas supera quello Yamaha ufficiale – Le parole di Rossi – Il ...

MotoGp - Risultato warm-up GP Giappone 2019 : Marc Marquez domina la scena - Valentino Rossi è sesto davanti a Dovizioso : Marc Marquez si conferma il più veloce di tutti anche nel warm-up del GP del Giappone, quartultima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. L’iberico, dopo aver ottenuto la pole position su un asfalto un po’ particolare per via della pioggia caduta nella mattinata nipponica, è stato incredibilmente veloce anche nell’ultima sessione (prima della gara domenicale) disputata su pista asciutta. L’iberico della Honda ha messo in ...

MotoGp - ancora pole per Marquez a Motegi - dietro di lui Morbidelli e Quartararo. Male Dovizioso e Rossi : Sebbene si sia già confermato sulla cima del mondo anche quest'anno, Marc Marquez non è ancora sazio. Il pilota spagnolo della Honda ha conquistato la pole position anche sul circuito di Motegi, in Giappone, con il tempo di 1:45.763, la sua prima in carriera sulla pista giapponese e la decima stagio

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Giappone 2019 : “Peccato per il settimo tempo - il feeling non è male ma…” : Andrea Dovizioso non può essere contento del settimo posto nelle qualifiche del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, il forlivese ha sofferto molto più del previsto le basse temperature, non trovando la quadra con il set-up, soprattutto nel time-attack. Tuttavia, il ducatista è abbastanza confidente di poter fare meglio in gara, anche se la partenza sarà decisiva per non perdere posizioni e ...

VIDEO MotoGp - i momenti salienti delle qualifiche : Marc Marquez ancora imprendibile ma le Yamaha lo braccano. Indietro Dovizioso e Rossi : Lo spagnolo Marc Marquez ha conquistato la pole position del Gran Premio del Giappone 2019, classe MotoGP, con il tempo di 1’45.763. Le qualifiche del 16° appuntamento del Motomondiale hanno visto il campione del mondo precedere, su un tracciato con ancora qualche traccia di umidità dalla pioggia della mattinata, le Yamaha Petronas di Franco Morbidelli (+0.132) e Fabio Quartararo (+0.181). Quarto tempo per Maverick Viñales, con la M1 ...

MotoGp - Dovizioso non perde la speranza : “qualifica deludente - ma ci sono anche io per la vittoria” : Una terza fila non esaltante per il pilota forlivese, che non perde comunque l’ottimismo in vista della gara di domani Non ha brillato la Ducati nelle Qualifiche del Gran Premio del Giappone, solo una deludente terza fila per Dovizioso e Petrucci, che scatteranno rispettivamente dalla settima e ottava piazza in griglia. AFP/LaPresse Un risultato che non può di certo esaltare il forlivese, comunque deciso a giocarsi domani le sue ...

Griglia di partenza MotoGp - GP Giappone 2019 : risultato e classifica qualifiche. Marquez in pole davanti a Morbidelli - Dovizioso 7° e Valentino Rossi 10° : Le qualifiche del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, sono andate in scena sul tracciato di Motegi. Marc Marquez ottiene la pole position, davanti alle due Yamaha Petronas di Franco Morbidelli e di Fabio Quartararo. Andrea Dovizioso è settimo e Valentino Rossi 10°. Di seguito l’ordine dei tempi aggiornati: Griglia di partenza MotoGP, GP Giappone 2019: risultato e classifica qualifiche 1 93 Marc Marquez SPA ...

MotoGp - Risultato FP3 GP Giappone 2019 : Danilo Petrucci il migliore sul bagnato - Marquez 2° - Dovizioso e Valentino Rossi attardati : Pioggia e tanta acqua in pista: sono state queste le condizioni nelle quali si è tenuta la sessione n.3 di prove libere del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, dunque, i piloti non hanno potuto migliorare i tempi siglati ieri sull’asciutto e per questa ragione la classifica combinata è rimasta in alterata. Un turno, però, utile per i centauri e i team per simulare le condizioni del ...

MotoGp - GP Giappone 2019 : analisi prove libere. Quartararo “anti-Marquez” - Valentino Rossi e Dovizioso in cerca di feeling : Era stato buon profeta Marc Marquez nel corso della conferenza stampa di presentazione del GP del Giappone, sede del quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Lo spagnolo aveva previsto che il francese Fabio Quartararo sarebbe stata una “bega” non da poco. Il cronometro odierno ha confermato questa impressione perché, quando si è dovuto spingere e fare sul serio, l’alfiere della Yamaha Petronas ha fatto la differenza, ...

MotoGp – Le Yamaha non spaventano Dovizioso - il ducatista fiducioso : “la nostra velocità è migliore in partenza” : Andrea Dovizioso non si fa spaventare dalle Yamaha nella prima giornata di prove libere del Gp del Giappone: le parole del forlivese della Ducati Prima giornata all’insegna delle Yamaha a Motegi: le prime due sessioni di prove libere del Gp del Giappone sono state dominate dai piloti del team di Iwata. Quarto posto, nelle Fp2, invece per Andrea Dovizioso, che come sempre non si fa condizionare troppo dal risultato della prima ...