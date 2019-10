Manovra | Di Maio replica a Conte | «Senza M5S non esiste il governo»

Luigi Di Maio : "Senza M5s non esiste il governo - senza nostre proposte non c'è la Manovra" : “I toni ‘o si fa così o si va a casa’ fanno del male al Paese, fanno del male al governo”. Luigi Di Maio risponde così alle parole di Conte che ieri da Perugia aveva detto, riferendosi alla manovra, “chi non fa squadra è fuori dal governo”.“In politica - ha continuato il capo politico M5s - si ascolta la prima forza politica che è il M5s, perché se va a casa il M5s ...

Sulla Manovra ancora nessun accordo : 'Necessario Consiglio dei Ministri' secondo Di Maio : La manovra elaborata e resa nota dopo una lunga notte di discussione continua a far discutere il governo, che non trova un accordo sulle principali novità introdotte: limite di uso dei contanti, incentivi ai Pos, Quota 100, aumenti tasse. Quello che sembrava essere un vero accordo programmatico si è rivelato invece un accordo provvisorio "salvo intese", come specificato nel testo della stessa manovra. Ora sta ai protagonisti politici trovare una ...

Di Maio vuole riportare la Manovra in Cdm. Ma Conte gli ricorda : “L’abbiamo già approvata” : È il tema dell'evasione a creare malumori fra i Cinque Stelle. "Bisogna fare il punto su temi prioritari e irrinunciabili, come il carcere ai grandi evasori", afferma Luigi Di Maio che convoca una riunione questa mattina e chiede che la manovra venga rivista in Cdm lunedì prossimo. Ma Giuseppe Conte è fermo e gli ricorda che la legge di Bilancio e il decreto fiscale sono già stati approvati: nel Cdm di lunedì ci sarà spazio solo per un decreto ...

Di Maio riapre la Manovra - Conte la richiude : Lunedì si riunirà nuovamente il Consiglio dei ministri. Secondo Luigi Di Maio per approvare la legge di bilancio, secondo Giuseppe Conte no, perché la manovra è già approvata. Ma riavvolgiamo il nastro. Mercoledì sera: un fonte di governo spiegava a Huffpost quanto deciso a palazzo Chigi la notte prima: “Abbiamo fatto le sei del mattino proprio per approvare la legge di bilancio e il decreto ...

Manovra - Di Maio : “Carcere per grandi evasori - colpire loro e non parrucchieri e idraulici” : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, esprime soddisfazione per la Manovra, ma sottolinea l'importanza di puntare al carcere per i grandi evasori. In un post su Facebook il ministro degli Esteri esprime però le sue perplessità su altre misure come la lotta al contante, le sanzioni per chi non usa il pos e gli incentivi ai pagamenti elettronici, con il rischio che vadano a scapito di alcune categorie.Continua a leggere

