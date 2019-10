Varese | due fratelli assaliti da un branco per rapina | “salvati” da un altro ragazzino

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 ottobre 2019) Dueni di Malnate () per diversi minuti sono rimasti in balia di una banda di giovanissimitori. A salvarli è stato un giovane di origine probabilmente africana, dall’identità ancora misteriosa, del quale si sono perse le tracce. La sua incursione, tuttavia, è risultata decisiva. Li ha messi tutti in fuga, scongiurando la. Del ragazzo africano, al momento, si sa poco o nulla se non che al momento dell’aggressione portava con sé uno zainetto blu e che molto probabilmente, come tutti gli altri ragazzi coinvolti nella faccenda a vario titolo, è uno studente, forse appena maggiorenne. Un giovane presumibilmente molto ben integrato nella comunità, tanto da parlare in perfetto italiano. Ma andiamo con ordine. La storia inizia a due passi dalla stazione ferroviaria di Malnate. I dueni, tra i 12 e i 14 anni, stavano rientrando a casa a bordo del ...

