Non ci deve essere un altro caso Raciti | dice la figlia dell' ispettore ucciso

NBA – LeBron James - il messaggio che Non ti aspetti : “Morey ha sbagliato! Libertà di parola? Sì - ma ci si deve informare” : Anche LeBron James si è espresso sul caso Morey-Cina: il campione dei Lakers, stranamente, non ha difeso la posizione dell’NBA Nel mondo del basket americano tiene ancora banco la questione NBA-Cina. Dopo un iniziale dietrofront da parte di Daryl Morey, autore del tweet scatenante il dissidio fra le parti, dei Rockets e dell’NBA, la posizione della lega americana sembra essere cambiata: ammesso l’errore, l’NBA ha ...

Buffon a 360° : “Conte? Capisco i tifosi - ma Non si deve dimenticare. Sarri è pignolo - senza Psg avrei smesso” : Ospite del Festival dello Sport a Trento, Gigi Buffon ha parlato ai microfoni di Sky Sport di diversi argomenti. Si inizia dalla Nazionale di Mancini. “Mancini sta lavorando benissimo su ragazzi che hanno un grandissimo talento e ora hanno la convinzione di farlo vedere. È un grandissimo risultato, merito a tutti loro”. Si passa poi a Conte, visto come un traditore dai tifosi juventini. “Capisco che possa esserci rimasto ...

Pietrangeli : “La gente sa che Non deve aver paura di farsi visitare” : Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) – “Finalmente la gente ha capito che non deve aver paura di farsi visitare”. Lo afferma all’Adnkronos Salute lo storico campione di tennis Nicola Pietrangeli, che con la collega Lea Pericoli segue da anni Tennis and Friends, in corso oggi e domani al Foro Italico. “Un evento cresciuto a dismisura, che ha sconfitto la paura che ci porta a pensare ‘oddio, magari mi trovano ...

Zingaretti ai 5Stelle : «Facciamo alleanza contro Salvini. La sindaca Raggi Non deve dimettersi» : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti parla di alleanza con il Movimento 5 Stelle da Lilli Gruber Otto e Mezzo, su La7: «Il Pd e il M5s insieme rappresentano oltre il 40%...

Zingaretti : «Il patto Pd-M5S diventi alleanza contro Salvini Raggi? Non si deve dimettere» : Il segretario dem: «Insieme abbiamo un potenziale del 47-48%. Ma sulle Regionali in Emilia-Romagna: «Il candidato è Bonaccini: è in gamba e non ci rinunciamo»

Manovra : Di Maio - ‘Iva Non deve aumentare come promesso’ : Foligno (Pg), 11 ott. (AdnKronos) – “Credo che in questo momento l’Italia abbia bisogno di una legge di Bilancio che prima di tutto non faccia aumentare l’Iva, lo abbiamo promesso agli italiani e si deve fare”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando a Foligno. L'articolo Manovra: Di Maio, ‘Iva non deve aumentare come promesso’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Sky - Ugolini : “Insigne è un campione può fare più ruoli - deve capire che Non può ridursi a una zona…” : Massimo Ugolini a Radio Kiss Kiss Napoli Massimo Ugolini giornalista di Sky è intervenuto nel corso di Kiss Napoli. Questele sue dichiarazioni: “Insigne? In nazionale ritrova spesso serenità, forse scende un po’ la pressione. Mancini ha varie scelte, ma potrebbe partire con Immobile con cui ha un’ottima intesa. La nazionale può aiutarlo a trovare maggiore condizione, convinzione e brillantezza. Ancelotti? Credo ...

Durigon : Raggi Non deve prendere in giro romani con inutili votazioni : Roma – “Cara Raggi i romani non si fanno più abbindolare da questi voti partecipati esclusivamente demagogici. C’e’ poco da votare! I romani vogliono i cassonetti puliti e una differenziata efficiente. Vogliono strade pulite e non invase di spazzatura non raccolta. Vogliono poter camminare sui marciapiedi senza morire per i miasmi emessi dai cassonetti strapieni, rotti e sporchi. Vogliono non vedere topi e blatte che ...

Amici Celebrities - anche Ornella VaNoni massacra Filippo Bisciglia : "Deve stare zitto. Maria De Filippi..." : La lite tra Filippo Bisciglia e Maria De Filippi ad Amici Celebrities continua a far discutere. Il conduttore di Temptation Island si è già scusato pubblicamente su Instagram, eppure c’è ancora chi continua a tornare sull'accaduto. Tra questi, due giurati del programma di Canale 5, Platinette e Orn

Radio Kiss Kiss Napoli – Ciaschini : “Ancelotti Non deve ascoltare le critiche - deve solo pensare alla giusta formazione” : Giorgio Ciaschini, storico collaboratore di Carlo Ancelotti, é intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli deve dimenticarsi la parola scudetto, deve concentrarsi sulla singola partita. Quando gioca vedo poca fame da parte degli azzurri. E’ una squadra che gioca con ritmi inferiori agli standard. Ho sentito parlare della “cazzimma” é proprio quello che oggi manca. Carlo non deve ascoltare nessuno, ...

F1 - GP Giappone 2019 : Sebastian Vettel Non deve sostituire il motore - nessuna penalità in griglia : Sebastian Vettel si sta preparando per il GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputerà nel weekend a Suzuka. Il pilota della Ferrari è reduce dalla delusione del GP di Russia dove si è dovuto ritirare a causa di un problema meccanico alla sua monoposto, il tedesco ha chiuso con zero punti la trasferta di Sochi e soprattutto si sono scaldati gli animi all’interno del box per i noti ordini di scuderia. Nel frattempo, però, ...

Calcio - Massimo Moratti : “Antonio Conte deve avere una squadra forte - sennò Non può inventarsi niente” : Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato all’ANSA della gara di ieri sera tra Juventus ed Inter, vinta dai bianconeri allo stadio Giuseppe Meazza, ma anche dell’ennesimo ricorso dei bianconeri per lo scudetto del 2006 ed infine della squadra nerazzurra sotto la gestione di Antonio Conte. Sul ricorso della Juventus per l’assegnazione dello Scudetto 2006: “Dopo tanti anni anche il rancore comincia a ...

Luigi Di Maio contro Renzi : "Il Pd Non deve inseguire uno che ha il 4%. Serve un vertice - altrimenti..." : "Leggo troppe interviste tra Pd e Italia Viva, gli uni contro gli altri". Luigi Di Maio, intervistato dal Fatto quotidiano, non nasconde la preoccupazione per la tenuta della maggioranza e sferra un colpo sotto la cintola a Matteo Renzi: "Così si dà la percezione di una lite continua nel governo - s

MotoGP - Jorge Lorenzo attacca Honda : “Devono concentrarsi sui problemi in curva - Non deve vincere un solo pilota” : Ennesima giornata difficile per Jorge Lorenzo in sella alla Honda, lo spagnolo è andato in crisi in occasione del GP della Thailandia vinto dal compagno di marca Marc Marquez che ha conquistato anche l’ottavo Mondiale della carriera. Lo spagnolo ha attaccato la casa madre in maniera molto netta come ha riportato it.motorsport.com: “Sarebbe interessante che Honda si concentrasse nel migliorare questi problemi che genera il motore in curva, ...