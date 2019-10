Il monito di Conte | chi non fa squadra è fuori

Fonte : agi

(Di sabato 19 ottobre 2019) "Qui bisogna fare. Chi non la pensa così, èdal governo". Lo afferma il Presidente del Consiglio, Giuseppe, conversando con i giornalisti in una nuova giornata di polemiche sulla manovra, con Renzi dalla Leopolda che è tornato all'attacco su Quota 100 e sugar tax. "Questo governo è orientato ad abbassare la pressione fiscale per tutte le categorie. Se qualcuno pensa che questo governo è qui per aumentare le tasse si sta sbagliando. Non è compito di questo governo", ha aggiunto. "Vorrei ricordare che la manovra è stata approvata salvo intese tecniche", risponde poi, a chi gli domanda se vi sarà un vertice di maggioranza sulla legge di bilancio. "Nello stesso tempo - prosegue - è stata deliberata, valutata, approvata da tutti i ministri, anche M5S. Non c'è da approvare una manovra. Ci sono ...

