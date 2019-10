Cuneo | bimbo di tre anni colpito da vaso mentre gioca in giardino | morto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 ottobre 2019) Èall’alba il bambino di tredi Caramagna Piemonte () travolto da unva nel cortile di casa della nonna. Sul posto è intervento il personale del 118 e il piccolo è stato trasporto in ospedale. I medici hanno disposto l’immediato ricovero in ospedale, con il trasferimento in elisoccorso al Regina Margherita. Ricoverato in gravi condizioni ieri pomeriggio, è stato operato, in condizioni critiche, nel corso della notte. Le gravi lesioni riportate dal piccolo a livello di torace e addome non hanno consentito allo staff di chirurghi e cardiochirurghi di salvargli la vita. L'articolodi tredainproviene da Il Fatto Quotidiano.

