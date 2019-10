Arresti sentenze pilotate | c’e’ anche l’autore Rai Lieto

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 19 ottobre 2019) C'e'il produttore e autore Rai Casimiro, accusato di concorso in corruzione, nel terremoto giudiziario che si e' abbattuto sulla Commissione Tributaria di Salerno interessata da ulteriorinell'ambito di una indagine da parte della Guardia di Finanza. Complessivamente carcere per sette indagati tra giudici, funzionari, commercialisti ed imprenditori per. E non si e' fatta attendere la reazione della Rai che "ha avviato l'iter per la risoluzione del contratto di collaborazione" con. Con lui, 56 anni, origini irpine, autore del programma di Rai2 'La domenica ventura' in passato autore di 'La prova del cuoco' e 'La vita in diretta',l'attuale componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria Antonio Mauriello che, secondo l'accusa, piu' volte "ha ostentato rapporti e contatti con esponenti apicali della Lega, che usava per ...

