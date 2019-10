Allarme maltempo | nubifragi sul nord | scatta allerta arancione in Liguria

Allerta Meteo - nuovo pesante bollettino della protezione civile per il maltempo al Sud : mercoledì 4 Settembre Allarme “arancione” in Calabria [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La perturbazione atlantica, responsabile del maltempo sui versanti adriatici centro-meridionali, porterà in nottata un deciso peggioramento delle condizioni Meteo rologiche sulla Calabria , con precipitazioni prevalentemente temporalesche e quindi generalmente intense, più diffuse e persistenti sui versanti ionici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...

Maltempo : Allarme nelle campagne per l’arrivo di temporali con grandine : E’ allarme nelle campagne con l’arrivo di temporali con grandine che è la più temuta in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi dove è in pieno svolgimento anche la vendemmia. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che nelle zone interessate dall’allerta della protezione civile sono particolarmente concentrate le coltivazioni di frutta e sono state stese a protezione ...