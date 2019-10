Tentano la truffa usando il nome di Nadia Toffa

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Francesca Galici Un atto vile e grottesco quello messo in atto da due malviventi che hanno tentato dire tre religiosi nel bresciano indi; i carabinieri sono sulle loro tracce Tre malviventi hanno provato a usare la morte diper mettere in piedi unaai danni di alcuni religiosi, sfruttando un ipotetico testamento lasciato dalla iena, che poi si è rivelato inesistente. Cercare dire il prossimo è un'azione deplorevole, ancora di più quando si coinvolgono persone defunte. Quanto accaduto nel bresciano in questi giorni ha dell'incredibile e vede protagonisti in negativo duetori che hanno tentato di raggirare tre religiosi nel tentativo di spillare loro qualche migliaio di euro. I malviventi avevano studiato bene la. Si presentavano dai religiosi come incaricati diper compiere le sue ultime volontà, ...

