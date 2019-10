Ucciso durante un Tso a Genova - il giudice : «Intervento della polizia legittimo - non si poteva agire diversamente» : Il poliziotto sparò dopo che la vittima aveva aggredito a coltellate un collega. L'agente è stato assolto: era stato accusato di eccesso colposo di legittima difesa

Jefferson Ucciso durante Tso - assolto il poliziotto. La mamma : “C’è un assassino in libertà” : È stato assolto Luca Pedemonte, l'agente accusato di eccesso colposo di legittima difesa per aver sparato e ucciso a Genova Jefferson Tomalà, 22 anni, nel corso di un Tso. Il fatto risale al giugno 2018. Fuori dal tribunale amici e parenti del giovane hanno urlato la propria rabbia: "Un assassino è libero".Continua a leggere

Trump ha confermato che Hamza bin Laden - uno dei figli di Osama bin Laden - è stato Ucciso durante un’operazione degli Stati Uniti : Il presidente americano Donald Trump ha confermato che Hamza bin Laden, uno dei figli di Osama bin Laden, il leader di al Qaida ucciso nel 2011, è stato ucciso durante un’operazione militare condotta dagli Stati Uniti. La notizia era stata data

Andria. Giovanni Di Vito Ucciso durante una banale lite ad un incrocio : Puglia sotto choc. Un banale litigio ad un incrocio, pare scatenato da una mancata precedenza, è sfociato in omicidio. E’

Andria - automobilista Ucciso davanti a moglie e figlio durante una lite per la precedenza : Una lite per la precedenza da tenere nella rotatoria. Sarebbe questo l’assurdo motivo della morte di Giovanni Di Vito, un 28enne di Trani, deceduto nella serata di giovedì ad Andria. Lo scontro tra il giovane ed il suo assassino è avvenuto verso le 19 in via Puccini, davanti a diversi testimoni, tra i quali anche la moglie ed il figlio della vittima. La donna, insieme agli altri presenti, ha immediatamente cercato di soccorrere il marito, fino a ...

Genova - Ucciso durante il Tso. La madre di Jefferson Tomalà alla vigilia dell’udienza preliminare : “L’agente venga rinviato a giudizio” : Jefferson Tomalà aveva 20 anni e una figlia di due mesi. La sera del 9 giugno 2018 litiga pesantemente con la fidanzata, da mesi i genitori di lei sono contrari alla scelta dei due di vivere insieme e cercano in ogni modo di ostacolare la loro relazione. Dopo una nottata passata in discoteca anche per provare a dimenticare queste tensioni, rientra a casa all’alba, ha bevuto e dorme fino a tardi. Al risveglio la disperazione del giorno precedente ...

Bologna - 28enne Ucciso a coltellate durante una lite in strada : Un uomo di 28 anni, Nicola Rinaldi, bolognese, è stato ucciso a coltellate durante una lite in strada, poco prima di mezzogiorno in via Frati, alla periferia di Bologna. La Polizia ha già individuato e fermato il presunto autore dell’omicidio, un uomo di 58 anni, anch’egli bolognese, vicino di casa della vittima. L'articolo Bologna, 28enne ucciso a coltellate durante una lite in strada proviene da Il Fatto Quotidiano.