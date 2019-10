Stuprò 21 anni fa: preso grazie al Dna

E' stato tradito dall'involucro di una caramella il 67enne arrestato in Francia, a Poitiers, per aver commesso uno stupro 21fa. Il 'cold case' è stato risoltoa un'indagine per un banale furto in una falegnameria a Vienne, nel Sud della Francia. Analizzando le tracce di Dna prelevate dalla scena, i gendarmi hanno scoperto che una di loro, rilevata su un involucro di caramella, coincideva con il Dna di uno stupratore sconosciuto che era stato inserito nel database nazionale oltre 20fa.(Di giovedì 17 ottobre 2019)