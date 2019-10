Sfilata per Vincenzo Bellini al Porto di Catania

Sfilata di star per la ELLE Women in Hollywood Celebration - : Fonte foto: La PresseSfilata di star per la ELLE Women in Hollywood Celebration 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Red carpet per l'edizione numero 26 dell'evento che infiamma Beverly Hills

Salerno - 18 avvisi di garanzia dopo la Sfilata di ambulanze per il sindaco di Capaccio : E? in corso in provincia di Salerno dalle prime ore del mattino un?operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, con la...

Justin Timberlake - un uomo lo prende per una gamba prima della Sfilata di Louis Vuitton (VIDEO) : Justin Timberlake e Jessica Biel stavano scendendo dall’auto per il ‘tradizionale’ momento davanti ai fotografi prima della sfilata di Louis Vuitton a Parigi, quando un uomo ha afferrato il cantante e attore per una gamba. Justin, sulle prime, deve essersi impaurito. Poi lui e la moglie hanno sorriso. Da parte sua, il “disturbatore”, l’ucraino Vitalii Sediuk, ha precisato che quella che ha messo in atto non è ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni 2 ottobre : caos in studio per la Sfilata - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni puntata Trono Over 2 ottobre: torna la sfilata femminile con Gemma in versione Rossella O'Hara mentre Pamela Barretta...

Burberry - la Sfilata a Londra per la Primavera/Estate 2020 : Dopo le collezioni presentate di New York, il mese della moda ha inaugurato la sua seconda tappa con l'attesissima, terza sfilata di Burberry a Londra firmata da Riccardo Tisci. Sin dal suo arrivo come direttore artistico della maison britannica, il designer italiano ha voluto indagare l'identità del brand, profondamente intrecciata a quella del proprio Paese, tra crossover culturali e temporali: questa volta, lo stilista ha dato ...

Tutti i Beckham alla Sfilata di Victoria : «Tanto amore per mamma» : David Beckham e figli alla sfilata di VictoriaDavid Beckham e figli alla sfilata di VictoriaDavid Beckham e figli alla sfilata di VictoriaDavid Beckham e figli alla sfilata di VictoriaDavid Beckham e figli alla sfilata di VictoriaDavid Beckham e figli alla sfilata di VictoriaDavid Beckham e figli alla sfilata di VictoriaDavid Beckham e figli alla sfilata di VictoriaUno per Tutti, Tutti per Vic. La famiglia Beckham, come di consueto nel periodo ...