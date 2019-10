Pocket | la retro console per Game Boy | Game Gear e Lynx

Fonte : wired

(Di giovedì 17 ottobre 2019) (Foto: Analogue)appare come una sorta diBoy rivisitato e infatti può accogliere senza problemi cartucce originali della prima versione dellaportatile Nintendo, della Advance e Color. Ma non si ferma qui perché questapuò andare a estendere la propria compatibilità anche ai titoli, Neo GeoColor e Ataritramite pratici adattatori. È senza dubbio il progetto più ambizioso di Analogue, la società di stanza a Seattle che si è fatta conoscere di recente per la realizzazione di altrecome Nintendo Classic Mini Nes spaziando anche nel mondo Super Nintendo e Sega Genesis.si ispira all’estetica delBoy e mette a disposizione diversi tasti, tutti riprogrammabili a discrezione dell’utente: c’è un d-pad per i movimenti, quattro tasti sul fronte, due per lato sule tre pulsanti di ...

