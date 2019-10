Napoli | che bordata di De Laurentiis | “Insigne è scomodo | decida cosa fare”

Repubblica : prima del Verona De Laurentiis dirà che Ancelotti è centrale nel futuro del Napoli : Marco Azzi su Repubblica Napoli oggi preannuncia che Aurelio De Laurentiis sarà a Napoli domani. Il presidente è atteso a Palazzo San Giacomo dove firmerà la tanto sospirata convenzione per lo stadio San Paolo. Ma l’arrivo a Napoli del presidente, spiega Azzi, va letto soprattutto in chiave di riportare la serenità. Si spiega così la decisione presa dal numero uno della società di scendere a sua volta in campo, al fianco di Carletto ...

Prudnikov : “Zinchenko è stato vicino al Napoli - ma …” : Prudnikov: Zinchenko in passato vicino al Napoli? Col senno di poi, possiamo dire che restare al Manchester City è stata la scelta giusta. A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alan Prudnikov, agente di Zinchenko che in passato è stato vicino al Napoli. Queste le sue parole: “La Nazionale ucraina ha avuto una crescita generale e non solo nei singoli. La squadra è diventata più forte, ha ...

Whirlpool ha confermato che lo stabilimento di Napoli smetterà la produzione a partire dall’1 novembre : L’1 novembre lo stabilimento di Napoli di Whirlpool, multinazionale specializzata nella produzione di elettrodomestici, smetterà la produzione. Lo ha annunciato l’azienda in una nota dopo l’incontro di martedì tra i dirigenti e il governo a palazzo Chigi, durante il quale

Il Napoli di Ancelotti spara a salve : statistiche parlano di poca precisione sotto porta : Dopo appena 2 mesi dall'inizio del campionato il Napoli si trova al quarto posto della classifica generale di Serie A, alle spalle di Atalanta, Inter e Juventus. La Juventus guida la classifica con 19 punti, seguono l'Inter (18), Atalanta (16) e Napoli (13). Facendo un confronto con la scorsa stagione il Napoli ha esattamente 2 punti in meno, infatti alla settima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 il Napoli era secondo il classifica ...

Napoli - nello stesso palazzo della scuola media c’è una sala slot : genitori in rivolta ma non c’è un regolamento comunale che lo vieta : A un passo del portone della scuola c’è una sala slot. Succede a Casoria, 80 mila abitanti, in provincia di Napoli. L’istituto in questione è il “Moscati – Maglione”, una scuola media che si trova in un palazzo di proprietà di un istituto religioso. Il problema è che le suore Stimmatine hanno affittato una parte della loro struttura, adibita a locale commerciale, ad una slot. Nulla di vietato visto che la città non è dotata di un regolamento ad ...

Atalanta - infortunio Zapata : il colombiano potrebbe saltare anche la sfida con il Napoli : Atalanta, infortunio Zapata: il colombiano potrebbe saltare anche la sfida con il Napoli Atalanta infortunio Zapata| Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta e ex calciatore del Napoli, ha subito un infortunio in Nazionale che gli ha impedito di proseguire il match con la sua Colombia e ha anticipato il suo rientro a Bergamo. Oggi verranno svolti gli esami per poter definire i tempi di recupero del colombiano. Un risentimento sarebbe il male ...

Gazzetta : rinnovo Callejon - il Napoli offre 2 milioni. Quilon chiede un aumento rispetto ai 3 che già prende : Non sono poche le difficoltà per il rinnovo di Callejon con il Napoli, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport. Nonostante il calciatore si sia dimostrato fondamentale anche per la formazione di Ancelotti, le parti non riescono a trovare un’intesa ed è questo il motivo per cui lo spagnolo sta guardando con simpatia alla Cina che gli avrebbe offerto 10 milioni Attualmente il suo stipendio è di 3 milioni di euro all’anno e l’attaccante ...

Napoli - Koulibaly : “Lasciare la Serie A per il razzismo? Sono ‘loro’ che se ne devono andare” : “Lasciare il calcio italiano per non subire il razzismo, come ha ipotizzato il senegalese del Basaksehir, Demba Ba? Significherebbe dare ragione ai razzisti. Sono loro che se ne devono andare. Noi dobbiamo restare, dimostrare che siamo sempre presenti”. Sono le parole del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly a ‘L’Equipe’. “Non ho mai ancora visto dei tifosi esclusi dagli stadi, delle multe davvero ...

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : "Sveglia - saresti ministro. E che fai? Festeggi a Napoli" : Un Matteo Salvini scatenato, nel corso di una diretta Facebook che ha tenuto domenica pomeriggio. Nel mirino, l'ex alleato Luigi Di Maio, in quei minuti impegnato sul palco a Napoli per la kermesse dei dieci anni di vita del M5s, festa mesta considerate le divisioni che dilaniano il Movimento e le c

Parcheggiatori - scippatori - recidivi : Napoli al setaccio dei carabinieri : Nottata di controlli disposti dal comando provinciale: in strada carabinieri della compagnia Napoli centro e del reggimento Campania. In piazza Bellini i carabinieri hanno bloccato un 32enne di...

CdS – Napoli-Verona - Ancelotti vara un nuovo modulo : il tridente mascherato in attacco : Verso Napoli-Verona L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa delle riflessioni in vista della sfida del Napoli contro il Verona. Il quotidiano non esclude un cambio modulo del Napoli e riferisce che si potrebbe passare ad una sorta di 4-3-3 mascherato come gli anni scorsi. Ecco quanto si legge sul quotidiano, i dettagli: “L’idea del tridente, un tridente magari mascherato, resta dunque viva, assolutamente viva anche in ...

Tonali - anche il Napoli sul talentuoso centrocampista del Brescia : Tonali è da tempo nel mirino delle big di serie A: l’anno prossimo potrebbe essere quello giusto Il nome di Sandro Tonali è già da tempo sui taccuini delle big di serie A e, senza alcun dubbio, sarà proprio lui a infiammare il prossimo mercato estivo. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il prezzo è già lievitato rispetto allo scorso mese di agosto, ma questo non dovrebbe scoraggiare le pretendenti. Sulle tracce di Tonali ...

CorSport : Napoli-Verona - Ancelotti pensa al tridente mascherato : Nella sosta di campionato, con 12 azzurri impegnati in Nazionale, Carlo Ancelotti non ha smesso di sperimentare strategie offensive per il suo Napoli. Il Corriere dello Sport scrive che il tecnico ha provato la formazione a tre punte per la partita di sabato contro il Verona. “la conferma di una sorta di svolta”. Già contro il Torino, Ancelotti ha adottato un attacco diverso dal solito. Ha messo Insigne a sinistra e Mertens al centro e con ...

Italia a 5 Stelle - a Napoli c’è anche Beppe Grillo. L’abbraccio con Alfonso Bonafede : Beppe Grillo è arrivato alla Mostra d’Oltremare, a Napoli, per prendere parte a Italia 5 Stelle. Il fondatore del Movimento parlerà in serata dal palco dell’Arena flegrea. Si è presentato dietro al palco di ‘Io sono futuro’ dove ha incontrato Alfonso Bonafede. I due si sono scambiati un abbraccio L'articolo Italia a 5 Stelle, a Napoli c’è anche Beppe Grillo. L’abbraccio con Alfonso Bonafede proviene da Il Fatto ...