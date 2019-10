Il Premio Tenco delle ragazze illumina la Terra dei Fuochi

Fonte : espresso.repubblica

(Di giovedì 17 ottobre 2019) In questi giorni a Sanremo si consegnano le Targhe per i cantautori. Tra polemiche e dissapori. E intanto ad Aversa si prepara la kermesse riservata alle donne. Che ogni anno conquista più spazio. Nel nome di Bianca d'Aponte, che scrisse tante belle canzoni. Ma non fece in tempo a inciderne nessuna

