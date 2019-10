Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019) In Italia resta forte la convinzione – addirittura per l’80% degli intervistati – che la superficie delle foreste europee si vada riducendo in ragione del consumo della carta, una convinzione più radicata che nel resto d’Europa (58% degli intervistati – Fonte indagine Toluna per TwoSides 2018). Mentre, invece, la notizia vera “è l’esatto contrario: in Europa sono più glipiantati di quelli tagliati e in dieci anni le foreste europee sono cresciute di un’area pari a 1.500 campi da calcio al giorno (41.285 Km2 – dato Fao 2015-2015)“. Lo rende noto TwoSides in occasione del lancio della nuovaTwoSides “Naturalmente io amo la, con l’obiettivo di smentire, presso il pubblico deitori e in particolare dei più giovani, “il luogo comune che tende ad associare l’uso della carta al fenomeno della deforestazione“. Di fatto, come recentemente ...

GiuseppeConteIT : Al via domani la Settimana nazionale della Protezione Civile. Un’iniziativa che ho fortemente voluto per diffondere… - novasocialnews : al via campagna 'amo la carta', leggere non consuma alberi #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - infoitsalute : Vaccinazione antinfluenzale, al via la campagna di vaccinazione gratuita -