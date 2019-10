Sicurezza | a question time Camera Lamorgese risponde su uso improprio divise

Twitter ha “involontariamente” usato per scopi pubblicitari indirizzi email e numeri di telefono che gli utenti avevano fornito per questioni di Sicurezza : Il social network Twitter ha comunicato ieri di aver usato “involontariamente” per scopi pubblicitari alcuni indirizzi email e numeri di telefono che gli utenti avevano fornito solo per questioni di sicurezza. Twitter ha detto di non avere un numero esatto