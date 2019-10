Rivocazione storica del passaggio di Celestino V a Iserna

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Isernia - Tra il 14 e il 15 ottobre del 1294 PapaV, il 192/o della Chiesa cattolica, si fermò a Isernia dopo l'elezione, il 5 luglio dello stesso anno, a Perugia e la successiva incoronazione, il 29 agosto, all'Aquila. Da quel giorno sono trascorsi 725 anni e il Comune di Isernia ha voluto ricordare l'evento con il corteo storico "Il ritorno del Papa Santo". Sono 126 i figuranti in abiti d'epoca che hanno sfilato da PiazzaV alla Cattedrale dove sono conservate le due Croci che lui, il neo pontefice, donò alla città prima di partire alla volta di Napoli. Isernia rivendica i natali di Pietro Angelerio (come pure un altro comune molisano, Sant'Angelo Limosano in provincia di Campobasso, ndr) e lo venera come Santo Patrono che da tutti i fedeli è chiamato affettuosamente "il santone". A vestire i panni di ...