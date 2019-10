Ora potete ottenere Nokia 3 2 e Google Nest Hub con i punti di Esselunga

Ora potete gestire le chiamate dello smartphone Android dal PC con Your Phone : Microsoft ha rilasciato ieri la build 18999 (20H1) di Windows 10 Insider Preview per gli utenti iscritti al programma Windows Insider che potranno testare in anteprima le ultime novità introdotte dal gigante di Redmond nel suo sistema operativo per PC che riguardano principalmente Your Phone. L'articolo Ora potete gestire le chiamate dello smartPhone Android dal PC con Your Phone proviene da TuttoAndroid.