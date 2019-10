Nainggolan allo scoperto | “Io spacca spogliatoio all’Inter? Vi dico la verità”

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Secondo tanti, per il suo fare a volte esuberante e fuori dalle righe, è uno. Perlomeno queste erano le voci sul centrocampista belga del Cagliari Radjaquando giocava nell’Inter. A Dazn, il Ninja risponde a specifica domanda. “All’Inter dicevano che ero unoma non è così, non ho mai creato problemi a nessuno. Se provi a chiedere in giro, ti risponderanno tutti che sono un grande”.L'articolo: “Ioall’Inter? Vila verità” CalcioWeb.

