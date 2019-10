Mattarella-Trump | tensione sui dazi 

Fonte : agi

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Doveva essere uno dei temi al centro dell'agenda del bilaterale tra Donalde il presidente della Repubblica Sergioalla Casa Bianca. E così è stato.ha ribadito la posizione dell'Italia, rispondendo ache ha lungamente difeso il suo provvedimento. "L'Italia ha costantemente ribadito che lo spirito transatlantico va mantenuto con forza in ogni ambito, in ogni settore, in questo spirito auspico che l'avvio della nuova legislatura europea contribuisca a una visione collaborativa" anche sul tema dei dazi che verranno imposti dagli Usa. "Puntiamo a soluzioni negoziali, le tensioni non giovano ad alcuno, crediamo che una reciproca imposizione di dazi sia dannosa per entrambe le nostre economie", ha dettoal termine del colloquio con. Su dazi "non vogliamo essere duri con l'Italia, vedremo di ...

