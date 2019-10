Manovra | via libera dal CdM Ecco tutte le novità

Manovra - via libera all'alba dal CdM<br>Ecco tutte le norme approvate : È durato quasi sei ore, dalle 23 di ieri alle 4.30 del mattino, il Consiglio dei Ministri più importante dell'anno, quello in cui sono stati messi a punto la legge di bilancio 2020 e il decreto fiscale che compongono la nuova Manovra finanziaria. Alla fine l'accordo si è trovato e il Documento programmatico di bilancio per il 2020 è stato trasmesso alla Commissione Europea.La nuova Manovra, fanno sapere da Palazzo Chigi, non ...

Manovra - consiglio dei ministri approva all’alba “salvo intese” : carcere a evasori - taglio delle tasse sul lavoro e via il superticket : Un lungo e “impegnativo” consiglio dei ministri dà il via libera, salvo intese, a una legge di bilancio da circa 30 miliardi e al decreto fiscale. L’accelerazione arriva a sorpresa, a ridosso di una riunione che avrebbe dovuto approvare solo il Documento programmatico di bilancio da inviare all’Ue. Poi il Cdm dura quasi sei ore. Si discute norma su norma. Passa il superbonus per chi paga con carta di credito, fortemente voluto ...

Dal cuneo fiscale al piano cashlessVia libera alla Manovra : le misure : Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili e il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022". Segui su affaritaliani.it

Manovra : Conte - ‘via libera Cdm a dl fisco e l.bilancio’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Il ministro Gualtieri ci ha informato del documento di programmazione e bilancio 2020 che invierà a Bruxelles e poi abbiamo approvato il decreto fiscale e il disegno di legge di bilancio”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine del Cdm. L'articolo Manovra: Conte, ‘via libera Cdm a dl fisco e l.bilancio’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manovra - consiglio dei ministri al via con due ore di ritardo. Sul tavolo il Documento di bilancio ma anche il decreto fiscale : E’ iniziata a Palazzo Chigi dopo le 23, con due ore di ritardo sulla tabella di marcia, la riunione del consiglio dei ministri che deve approvare e inviare alla Commissione europea entro la mezzanotte il Documento programmatico di bilancio. Cioè la cornice della legge di bilancio per il 2020. Sul tavolo del cdm c’è però anche il decreto fiscale con le misure anti evasione e le maggiori tasse sui giochi da cui deriverà una parte delle ...

Rissa sui conti - Manovra rinviata. Pensioni - mini rivalutazione. Slittano i versamenti Irpef : Per ora poco più di un segnale. Una ?mini? rivalutazione delle Pensioni. L?adeguamento all?inflazione salirà dal 97% fino al 100% per le Pensioni lorde tra 1.500...

Rissa sui conti - Manovra rinviata. Pensioni - mini rivalutazione. Slittano i versamenti Irpef : Per ora poco più di un segnale. Una ?mini? rivalutazione delle Pensioni. L?adeguamento all?inflazione salirà dal 97% fino al 100% per le Pensioni lorde tra 1.500...

Manovra : Mulè - ‘via reddito cittadinanza e più tagli a cuneo fiscale’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – ‘Di fronte a una Manovra che cambia continuamente pelle, non trova coperture e introduce quotidianamente nuove tasse, una proposta di facile buon senso arriva da Forza Italia: perché non si elimina il reddito di cittadinanza, misura assistenzialista che già ha rilevato tutta la propria inutilità, e non si destinano risorse importanti al taglio del cuneo fiscale? Più lavoro e meno assistenzialismo, ...

Manovra - scontro in maggioranza. Italia viva : «Stop a Quota 100». Al via il vertice a Palazzo Chigi : Mancano i soldi e anche l'accordo sulle misure. A ventiquattro ore dal Consiglio dei ministri, la legge di bilancio è ancora in gran parte da scrivere. E il confronto tra i partiti della...

Manovra - scontro in maggioranza. Italia viva : «Stop a Quota 100». Al via il vertice a Palazzo Chigi : Mancano i soldi e anche l'accordo sulle misure. A ventiquattro ore dal Consiglio dei ministri, la legge di bilancio è ancora in gran parte da scrivere. E il confronto tra i partiti della...

Manovra : al via vertice di maggioranza : Roma, 13 ott. (AdnKronos) – Al via il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi che ri riunisce per mettere a punto i dettagli della legge di bilancio e del dl fiscale. Sono presenti all’incontro le delegazioni dei partiti di maggioranza. L'articolo Manovra: al via vertice di maggioranza sembra essere il primo su Meteo Web.

Manovra : al via vertice di maggioranza : Roma, 13 ott. (AdnKronos) – Al via il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi che ri riunisce per mettere a punto i dettagli della legge di bilancio e del dl fiscale. Sono presenti all’incontro le delegazioni dei partiti di maggioranza.L'articolo Manovra: al via vertice di maggioranza sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manovra - Gualtieri : “Italia in prima fila in lotta a evasione”. E sulla web tax : “Via il 1 gennaio” : “Come è noto l’Italia ha la digital tax, noi la fermo entrare in vigore dal primo gennaio, è uno dei componenti della Manovra”: lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri al termine dell’Ecofin. La misura “c’era ma non operativa”, ha spiegato Gualtieri, precisando che “non vogliamo solo la digital tax italiana ma vogliamo che sia collocata dentro una misura definita sul piano ...

**Manovra : al via tavoli governo-sindacati su cuneo - l. Fornero e contratti pubblici** : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Partiranno subito, già nelle prossime giornate, in vista della legge di bilancio, tre tavoli tecnici tra governo e sindacati sulle modalità della riduzione del cuneo fiscale, sulla revisione della legge Fornero e sui contratti pubblici”. E’ quanto si apprende da fonti sindacali, subito dopo l’incontro a Palazzo Chigi sulla manovra con il premier Giuseppe Conte e i ministri Roberto ...