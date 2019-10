Tennis | ATP Anversa 2019 | Jannik Sinner sempre più vicino alla top100 Le proiezioni di

Fonte : oasport

(Di martedì 15 ottobre 2019) Il giovanecomincia con il piede giusto l’ATP diad(Belgio). Il 18enne nostrano ha superato in due set, in appena 69 minuti, il polacco Kamil Majchrzak, numero 91 Atp, proveniente dalle qualificazioni, che lo aveva sconfitto nella finale dell’ATP Challenger di Ostrava. Un successo, quindi, dal sapore di rivincita per l’azzurrino che in questo incontro ha messo in mostra colpi d’alta scuola e con grande continuità. Con questo risultatose la vedrà nel prossimo turno contro il francese Gael Monfils (n.13) ed è chiaro che il match sulla carta è senza storia per il differente status tecnico e d’esperienza. Tuttavia, con il successo odierno,si è portato al n.114 ATP (suo best ranking) e l’avvicinamentotop-100 prosegue. Sperare in un successo contro il transalpino è assai complicato ma, qualora dovesse ...

SuperTennisTv : Sinner si prende il match contro Majchrzak per 6-4 6-2 e passa al 2° turno dell'#ATP di Anversa! #tennis - SkySport : ?? #Berrettini, è storia ?? L'azzurro in semifinale a Shanghai ? Battuto Dominic #Thiem in 2 set ?… - SkySport : ? #UltimOra #ShanghaiMasters ???? Matteo #Berrettini in semifinale ?? L'azzurro ha battuto Dominic #Thiem 7-6, 6-4 ?… -