Storico match 2 Coree a Pyongyang | senza reti né pubblico

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 15 ottobre 2019) Un pareggio 'diplomatico'. Non si puo' definire altrimenti lo 0-0 che ha chiuso lotra Corea del Nord e Corea del Sud, a, nel gruppo H delle qualificazioni asiatiche al Mondiale 2022. Diplomatico perche' i due Paesi sono ufficialmente ancora in guerra, visto che quello firmato del 1953 a Panmunjom fu solo un armistizio.perche' per la prima volta si sono sfidati con i 3 punti in palio nella capitale del Nord. L'unico precedente, ma in amichevole, risaliva al 1990. Nelle qualificazioni al Mondiale 2010 si gioco' a Shanghai perche' i nordisti rifiutarono di suonare l'inno avversario sul proprio territorio. Niente, ne' giornalisti. Nessuna diretta televisiva di quanto accaduto nello stadio Kim Il-sung, 50mila posti, campo in erba sintetica. Per ridurre al minimo indispensabile i testimoni di una eventuale, umiliante, sconfitta al cospetto dei ...

