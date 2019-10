Ronaldo segna il settecentesimo gol in carriera e la Juve sorride

Cristiano Ronaldo uomo di record - CR7 segna 700 gol : “non li cerco - sono loro che cercano me” : Cristiano Ronaldo soddisfatto dopo il suo 700° gol in carriera nonostante la sconfitta del Portogallo contro l’Ucraina Nonostante la tenacia del portiere ucraino, ieri Cristiano Ronaldo, con la maglietta del suo Portogallo, è riuscito a raggiungere l’ennesimo incredibile traguado. CR7 ha segnato infatti il suo 700° gol in carriera trasformando in rete un rigore nel match di qualificazione ad Euro 2020. Nonostante il ko in casa ...

Calcio : Cristiano Ronaldo segna su rigore in Ucraina il 700° gol della carriera - nuovi primati in vista per il portoghese : Nuovo traguardo estremamente prestigioso e significativo per Cristiano Ronaldo, capace di segnare questa sera il suo 700° gol della carriera in partite ufficiali tra nazionale e club. Il fuoriclasse portoghese della Juventus è infatti riuscito ad arrivare a quota 700 segnando su Calcio di rigore il gol dell1-2 in trasferta a Kiev contro l’Ucraina al 27′ del secondo tempo accorciando le distanze nella complicata sfida valevole per ...

Cristiano Ronaldo : “Felice di aver segnato in uno stadio speciale per me” : Un gol splendido, l’ennesimo nelle qualificazioni, per Cristiano Ronaldo. Il Portogallo vince 3-0 contro il Lussemburgo, l’attaccante della Juve segna con un fantastico pallonetto nello stadio in cui è cresciuto, ‘Josè Alvalade’ dello Sporting Lisbona. Questo il suo tweet. “Sono felice di aver segnato in uno stadio speciale per me e di avere dato il mio contributo per una vittoria che ci permette di ...

Cristiano Ronaldo - nuovo record : ha segnato contro 33 squadre : Cristiano Ronaldo ha segnato contro il Bayer Leverkusen. E questa, considerando che si sta parlando di CR7, non è una grossa novità. Perché, trattandosi del marziano, fa più notizia quando non fa gol rispetto a quando mette la palla in rete, cosa che è successa complessivamente già 698 volte in carriera. Eppure quello contro i tedeschi (sconfitti 3-0 a Torino nella seconda giornata del girone di Champions League) ...

Juventus – Bayer Leverkusen 3 a 0 - Higuain sembra tornato a Napoli : gol e assist. Meglio di Ronaldo (che ne segna comunque uno) : È sempre più fondamentale il Pipita per la Juventus. E pensare che l’argentino era stato a lungo un esubero da mandar via ben volentieri in cambio di qualche decina di milioni da mettere a bilancio e magari anche in prestito per sgravarsi almeno del ricco ingaggio. Neppure Sarri, suo mentore e in grado di risvegliarlo da pigrizie, torpori e intemperanze, era convinto di tenerlo dopo la parentesi non proprio convincente al Chelsea. Stavolta ...

La rassegna stampa di giovedì 26 settembre – SanD’Ambrosio - scandalo Fifa : Cristiano Ronaldo scippato [FOTO] : rassegna stampa – Sui giornali di oggi si parla principalmente di campionato. Manca soltanto Torino-Milan perché la quinta giornata vada in archivio. Il turno infrasettimanale ha detto tanto. La Juventus è ancora in rodaggio, l’Inter non si ferma più. Roma e Lazio restano altalenanti, le neopromosse giocano bene e fanno punti. La Gazzetta dello Sport apre con “Inter di ferro”, sottolineando la grande prestazione di ...

Juventus - il boicottaggio a Ronaldo e la legge non scritta sui palloni : quando arrivano in curva - devono essere consegnati agli ultras : Colpire i simboli, i giocatori della propria squadra, anche le star. Nella loro ottica, quella di spingere la società a cedere biglietti, abbonamenti e borsoni con maglie e tute, i capi ultras della Juventus, quelli arrestati lunedì nell’operazione “Last Banner”, non si ponevano limiti. Così prendevano di mira i due acquisti dell’estate 2018: Cristiano Ronaldo e Leonardo Bonucci, l’attuale capitano. Ma pretendevano anche che gli venissero ...

Juventus - Ronaldo e quel gol in rovesciata segnato ai bianconeri : “uno dei migliori di sempre - meglio del sesso” : Il giocatore portoghese è tornato a parlare del gol in rovesciata segnato due anni fa alla Juventus, quando ancora indossava la maglia del Real Madrid Seconda stagione con la maglia della Juventus, una nuova avventura iniziata ormai più di un anno fa e già piena di trofei e di gol, segnati sia in Serie A che in Champions League. Marco Alpozzi/LaPresse Cristiano Ronaldo si è preso in poco tempo la scena anche all’Allianz Stadium, ...

La scomessa di Sarri su Ronaldo : 'Voglio farti segnare 40 gol' : Con l’esonero di Massimiliano Allegri e l’ingaggio di Maurizio Sarri, la Juventus ha voluto dare uno scossone al gruppo, ormai abitudinario. Il lavoro dell’ex Napoli e Chelsea, solo dopo due giornate di A, sta cominciando a dare i suoi frutti, di fatti alcuni giocatori sembrano rivitalizzati. Fin dalla conferenza d’investitura il tecnico di Valdarno ha indicato le pedine sulle quali sarebbe stato imperniato il suo progetto e tra questi ha citato ...

La rassegna stampa di sabato 7 settembre : “Ronaldo Fast & Furious” : La rassegna stampa di sabato 7 settembre – Argomenti vari e disparati nelle prime pagine di oggi, all’alba di un weekend senza campionato. La Gazzetta dello Sport dedica il suo riquadro centrale a Cristiano: “Ronaldo Fast & Furious” si legge. “Incredibile CR7, a 34 anni è il più veloce della A”. Il Corriere dello Sport parla invece di Federico Chiesa: “Salviamo Chiesa”, si legge. ...