Regno Unito | 12enne trovato morto sui binari | stava giocando vicino la linea dell’alta

Regno Unito - mamma e figlio di tre settimane accoltellati in casa - il bimbo muore : arrestato 27enne : L'aggressione è avvenuta mercoledì 2 ottobre a Wallsend, North Tyneside. La polizia ha arrestato Denis Erdinch Beytula, un 27enne di nazionalità bulgara che pare conoscesse la madre della giovanissima vittima. La donna, 21 anni, si sta ancora riprendendo in ospedale.Continua a leggere

Nel Regno Unito nasce una clinica per combattere la dipendenza da videogiochi nei bambini e giovani adulti : Si torna a parlare di dipendenza da videogiochi, malattia ufficialmente riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché il Sistema Sanitario Nazionale del Regno Unito ha aperto la prima clinica per combattere la dipendenza da videogiochi. Questa clinica si incentrerà sui problemi legati ai videogiochi nei bambini e nei giovani adulti fino ai 25 anni.Simon Stevens, Amministratore delegato di Servizio Sanitario Nazionale inglese, ha ...

Secondo un istituto di ricerca economico britannico una Brexit senza accordo farebbe crescere il debito pubblico del Regno Unito ai livelli degli anni Sessanta : Secondo l’Institute for Fiscal Studies, un istituto di ricerca economico britannico, anche una Brexit senza accordo «relativamente positiva» farebbe aumentare il debito pubblico del Regno Unito ai livelli più alti dagli anni Sessanta. Secondo le previsioni il debito potrebbe raggiungere i

Scozia - dare uno schiaffo ai figli sarà illegale : i genitori punibili penalmente. È la prima volta in Regno Unito : La Scozia sarà con grande probabilità il primo Paese del Regno Unito a rendere illegale, e punibile penalmente, i castighi fisici rivolti dai genitori ai figli. Una normativa ad hoc è stata infatti presentata al Parlamento locale di Edimburgo dal governo guidato da Nicola Sturgeon e si ritiene che sarà ampiamente supportata nel corso della votazione prevista per martedì 8 ottobre. La proposta scozzese di abolizione è stata promossa da un ...

Secondo la Corte Suprema di Belfast - la legge sull’aborto dell’Irlanda del Nord viola il rispetto dei diritti umani del Regno Unito : La Corte Suprema di Belfast, capitale dell’Irlanda del Nord, ha stabilito che le limitazioni all’aborto in Irlanda del Nord e in contrasto con il resto del territorio britannico violano gli impegni del Regno Unito in materia di diritti umani. L’Irlanda

Allerta Meteo - dopo aver devastato le Azzorre l’Uragano Lorenzo minaccia Irlanda e Regno Unito : mappe impressionanti - massima allerta : L’Uragano Lorenzo ha colpito molto duramente l’arcipelago portoghese delle isole Azzorre e adesso sta continuando a risalire l’oceano Atlantico orientale verso Nord/Est, diretto in Europa. La tempesta, con una traiettoria particolarmente insolita, è ancora molto violenta relativamente alla latitudine decisamente settentrionale raggiunta: mantiene lo status di 1ª categoria sulla scala Saffir-Simpson, con venti vicini ai 150km/h ...

Mercoledì il Regno Unito presenterà all’Unione Europea una nuova proposta di accordo su Brexit : Il governo del Regno Unito ha annunciato che Mercoledì verrà presentata all’Unione Europea una nuova proposta di accordo su Brexit, per evitare la possibilità che il Regno Unito esca dall’unione senza un accordo (“no deal”). La proposta è stata descritta

Facebook potrebbe dover fornire alla polizia del Regno Unito l’accesso ai messaggi crittografati : Stando a quanto riportato da Bloomberg, Facebook e WhatsApp dovranno fornire alla polizia del Regno Unito l'accesso ai messaggi crittografati L'articolo Facebook potrebbe dover fornire alla polizia del Regno Unito l’accesso ai messaggi crittografati proviene da TuttoAndroid.

Uragano Lorenzo : allerta alle Azzorre per venti distruttivi e onde di 10 metri - effetti anche su Regno Unito e Irlanda [MAPPE e DETTAGLI] : L’Uragano Lorenzo rimane un sistema impressionante che ora inizia ad accelerare verso nord-est. Come sistema di categoria 2, ha venti massimi di 175km/h e pressione centrale di circa 952hPa. Le raffiche più forti stanno raggiungendo i 220km/h, confermati dall’ultimo volo di ricognizione della NOAA. Lorenzo è un Uragano molto grande con un deflusso ben definito e continua a dirigersi verso le Azzorre. Si prevede che passi proprio ad ovest delle ...

Tassa su merendine e bibite - milioni di euro allo Stato e abitudini più sane : dall’Ungheria al Regno Unito - la “health tax” è un modello : Quella ungherese è un modello a livello internazionale. Nel Regno Unito lo Stato ha incassato meno di quanto stimava perché le aziende hanno abbassato la quantità di zuccheri in bevande e snack. In Danimarca è stata abolita perché danneggiava l’economia (con migliaia di posti di lavoro persi) perché i cittadini compravano gli stessi prodotti in Svezia e in Germania. La chiamano “health tax” ma anche “sin tax“, la ...

Allerta per l’ex uragano Humberto : Regno Unito e Irlanda si preparano a intense piogge e forti venti - rischio inondazioni : Dopo un incontro ravvicinato con le Bermuda, l’ex uragano Humberto ha viaggiato per il Nord Atlantico: il suo prossimo obiettivo sono le Isole Britanniche. Oggi, 23 settembre, una fascia di pioggia si sposterà sull’Irlanda, il Galles e l’Inghilterra sudoccidentale. I venti sull’area inizieranno ad aumentare da stasera, mentre i rovesci colpiranno tutte le Isole Britanniche. I venti più forti oggi si verificheranno sull’Irlanda, mentre tra ...

Il Regno Unito dice che l’Iran è responsabile degli attacchi ai pozzi petroliferi sauditi : Il Regno Unito ha concluso che l’Iran è responsabile degli attacchi compiuti sabato 14 settembre contro due importanti stabilimenti petroliferi sauditi, ha detto il primo ministro Boris Johnson. Johnson ha detto che l’intelligence britannica ne è sicura «con un alto

Gli scioperi di Ryanair previsti in Regno Unito a settembre sono stati cancellati : La compagnia aerea Ryanair ha fatto sapere che gli scioperi che erano stati programmati in Regno Unito per il 21, 23, 25, 27 e 29 settembre sono stati cancellati. Erano stati annunciati a inizio mese dai piloti del sindacato British Airline

Energie rinnovabili - il Regno Unito investe 25 miliardi per i parchi eolici in mare. Il piano per chiudere le centrali nucleari e a carbone : Venticinque miliardi di investimenti per parchi eolici in mare aperto. È l’ultima mossa del Regno Unito che strizza l’occhio all’ambiente e alle Energie rinnovabili. Il piano, come riporta Bloomberg prevede di concedere acque attorno all’isola, gestite dal portafoglio finanziario della Corona, la Crown Estate, tramite un’asta. Le nuove turbine, spiega ancora la multinazionale americana, forniranno almeno 7 gigawatt ...