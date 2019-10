Pd e 5 stelle per un nuovo centrosinistra Il progetto di Zingaretti

Tour de France 2020 : tutte le tappe - il percorso e le stellette di difficoltà. Una sola cronometro - tantissime salite! : Tolto il velo sul Tour de France 2020: annunciato oggi il percorso. L’edizione numero 107 della Grande Boucle che avrà il via il 27 giugno da Nizza e si concluderà domenica 19 luglio, come di consueto, sugli Champs-Élysées di Parigi. Ventuno tappe, tantissime salite e molte insidie: sarà un grandissimo spettacolo. Andiamo a scoprire tutte le frazioni con le stellette di difficoltà. tappe Tour de France 2020 1a tappa: Nice – Nice (156 km) ...

Sondaggio Swg per Mentana : Salvini torna sopra il 33 per cento - schiaffo a Pd e Cinque stelle : Buone notizie per la Lega che, secondo l'ultimo Sondaggio di Swg per Enrico Mentana, torna sopra il 33 per cento (33,2) e guadagna un +0,9 rispetto alla scorsa settimana. A crescere anche gli alleati di centrodestra con una Giorgia Meloni che vede il +0,5 per cento al suo partito. Fratelli d'Italia

Italia 5 stelle - c’è qualcosa da festeggiare per i dieci anni del M5s? : C’è qualcosa da festeggiare per il decennale della nascita dei 5stelle? Il movimento fondato da Beppe Grillo ha portato una vera e auspicata ondata di novità nel panorama politico Italiano? Possiamo parlare davvero dell’affermazione di una nuova narrazione che sta contaminando il mondo della politica nazionale? Oppure siamo di fronte a qualcosa che più che di nuovo sa di antico, più che di rivoluzionario sa di terribilmente e irrimediabilmente ...

Italia 5 stelle - Grillo risponde al Fatto.it con il labiale : “Noi e il Pd siamo in sintonia perfetta” : “siamo in una sintonia perfetta”. Beppe Grillo, al secondo giorno a Napoli in occasione della festa per i 10 anni del M5s, non concede interviste a margine ma risponde con il labiale ad una domanda de IlFattoquotidiano.it. Gesticolando, unisce la mani per mimare il clima di intesa tra Pd e M5s e sembra evocare “il sole e i pianeti”. Il concetto è lo stesso espresso ieri durante il comizio dal palco dell’Arena Flegrea, quando, parlando del ...

Italia 5 stelle - a Napoli l’evento per i 10 anni del movimento. Chiusura con Di Maio : la diretta : Seconda e ultima giornata di Italia 5 stelle, alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Il programma prevede la Chiusura della festa del decennale dalla nascita del Movimento 5 stelle, alle ore 16, con il discorso del capo politico, Luigi Di Maio. L'articolo Italia 5 stelle, a Napoli l’evento per i 10 anni del movimento. Chiusura con Di Maio: la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

L'oroscopo del giorno 15 ottobre - 2ª sestina : Acquario top - cinque stelle per Bilancia : L'oroscopo del giorno 15 ottobre è arrivato, ben disposto a mettere in chiaro l'Astrologia di questo prossimo martedì. Nell'articolo troviamo in bella mostra sei simboli astrali, come anticipato in anteprima, relativi alla seconda metà dello zodiaco. Dunque, focus in esclusiva per i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di conoscere, tra i sei evidenziati, quali saranno i segni più fortunati nella giornata ...

Cosa è successo alla festa per i 10 anni del Movimento 5 stelle : Il Movimento 5 Stelle ha cambiato la politica dell'Italia ora, al governo, è pronto a cambiare il Paese. Luigi Di Maio sale sul palco dell'Arena Flegrea dopo un bagno di folla in mezzo agli attivisti, fra selfie e strette di mano per 'salutarè i dieci anni compiuti dal Movimento 5 Stelle. Annuncia una nuova stagione di riforme. Dopo il taglio del numero dei parlamentari, avanti con la semplificazione dello Stato per fare uscire i cittadini ...

M5s - lungo applauso e standing ovation per Falcone e Borsellino a Italia 5 stelle : standing ovation per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino durante Italia 5 stelle, la due giorni del Movimento a Napoli. Nel corso dell’intervista doppia a Luigi Di Maio e Giuseppe Conte il giornalista Paolo Borrometi ha chiesto un applauso ai due magistrati assassinati. A quel punto tutti i presenti alla Arena flegrea si sono alzati per alcuni secondi L'articolo M5s, lungo applauso e standing ovation per Falcone e Borsellino a Italia 5 ...

Italia 5 stelle Napoli - Grillo : “Stiamo dando la narrazione al Pd - è meraviglioso”. Di Maio : “Non scapperemo dalle promesse”. Conte : “Mio partito? Lavoro benissimo con M5s” : “Basta essere arrabbiati, ora carichiamoci il Movimento sulle spalle. Non scapperemo dalle promesse, noi siamo la terza via”. Luigi Di Maio si è presentato davanti ai 5mila e 500 attivisti dell’Arena Flegrea di Napoli e, nella serata più importante di Italia 5 stelle (che secondo gli organizzatori oggi ha visto 25mila ingressi), ha esordito facendo gli auguri di buon compleanno ai suoi. E, in un momento molto delicato per il ...

Italia 5 stelle - irruzione di contestatori per stop armi alla Turchia. E Di Maio risponde dal palco : “Lunedì chiederò che tutta la Ue lo faccia” : “Lunedì al consiglio Ue dei ministri degli Esteri, come governo, chiederemo che tutta l’Ue blocchi la vendita di armi alla Turchia“. Lo assicura il capo politico del M5s Luigi Di Maio dal palco di Italia 5 Stelle, a Napoli, dove si celebra il decennale del movimento. “Basta armi alla Turchia lo diciamo a tutta Europa“, urla Di Maio, in replica a un gruppo di manifestanti che fa irruzione nell’Arena Flegrea ...

Italia a 5 stelle - arrivano Grillo e Conte alla Mostra d'Oltremare : oltre 8mila persone alla fiera : Arena Flegrea registra il sold out dei quattromila biglietti venduti online. Applausi e cori per il premier, attivisti contro i cronisti: "Jatevenne"

Italia 5 stelle Napoli - viaggio tra gli stand : dalle agorà per il confronto tra attivisti al villaggio Rousseau fino al laboratorio “pianta un albero” : Decine di agorà, almeno una per regione, per garantire il confronto tra attivisti e portavoce di ogni livello. Italia 5 stelle a Napoli, organizzata nel grande parco della Mostra d’Oltremare, è strutturata per celebrare i 10 anni del Movimento e per farlo non ci sono solo i cartelloni commemorativi dei momenti più rilevanti nella storia grillina, ma si è cercato anche di ricreare le pratiche che hanno da sempre ...

Italia 5 stelle - protesta di disoccupati fuori dalla Mostra : “Noi abbandonati - da Di Maio solo promesse”. Ex-M5s : “Persi valori” : Un gruppo di contestatori formato da disoccupati ed espulsi dal M5s si sono riuniti con cartelli e striscioni all’esterno della Mostra d’Oltremare di Napoli, dove è in corso Italia 5 stelle. “Di Maio ci promise che non ci avrebbe abbandonato, ma a oggi abbiamo ricevuto solo chiacchere” si lamenta un ex lavoratore di pubblica utilità del Comune di Napoli. “Da 10 mesi siamo in mezzo a una strada, se i 5 stelle sono ...