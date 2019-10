The Witcher 3 | Wild Hunt - Complete Edition - recensione

Siamo in diretta con The Witcher 3 alla scoperta della versione Switch : Pochi si aspettavano un porting del genere ma negli ultimi anni Switch e gli sviluppatori ci stanno indubbiamente stupendo con alcuni AAA che nonostante le limitazioni tecniche riescono ad arrivare sulla console con delle versioni di buona qualità. The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition riuscirà a fare lo stesso?La terza avventura dello strigo Geralt di Rivia sbarcherà su Switch nella giornata di domani e per l'occasione posSiamo ...

Cyberpunk 2077 incontra The Witcher in nuove splendide fan art dedicate a Geralt e Ciri : Cyberpunk 2077 è sicuramente tra i giochi più attesi del prossimo anno e, fino ad ora, è stato un'enorme fonte di ispirazione per alcuni progetti e creazioni realizzati dai fan. Ciò include due incredibili fan art, che combinano i mondi di Cyberpunk e The Witcher con alcuni volti familiari.Hybra_art ha condiviso su Instagram due nuove immagini che mostrano Geralt e Ciri di The Witcher nello stile di Cyberpunk 2077, con le illustrazioni che danno ...

Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch - la nuova IP emulerà The Witcher 3? : È un finale di 2019 particolarmente ricco di titoli di un certo livello, ma è chiaramente fuori discussione che qualunque videogiocatore non possa non lanciare un pensierino a Cyberpunk 2077. La nuova IP prodotta dai ragazzi di CD Projekt RED ha fin da subito calamitato le attenzioni della community degli utenti del vasto e variegato mondo videoludico, complice il grandissimo impegno messo in mostra dal team polacco nel portare sugli schermi ...

Henry Cavill "vive e respira" l'universo di The Witcher grazie ai videogiochi : Durante un'intervista con il magazine francese Premiere, Henry Cavill, l'attore che interpreterà il ruolo di Geralt di Rivia nella serie TV Netflix di The Witcher, ha ribadito ancora una volta la sua grande passione per i titoli realizzati da CD Projekt RED.In particolare l'attore svela di essersi avvicinato a questo universo proprio grazie ai videogiochi, per poi passare in un secondo momento ai romanzi. E a quanto pare le ore passate nei panni ...

Netflix al lavoro su una serie animata di The Witcher? : A partire da un libro basato sulle opere di Andrzej Sapkowski che alla fine si sono evolute in un gioco, The Witcher diventerà una serie live-action su Netflix questo autunno. E ora, sembra che ci sia altro in serbo per i fan del franchise.E mentre non c'è stata una data precisa per il debutto della serie, la showrunner Lauren S. Hissrich, potrebbe essere già al lavoro sulla seconda stagione.Tuttavia, ciò che segue tra la prima e la seconda ...

The Witcher : il Geralt della serie Netflix in una nuova immagine : Anche se non sappiamo ancora la data di uscita della serie Netflix di The Witcher, possiamo ammirare più da vicino una nuova immagine di Geralt interpretato da Henry Cavill con la spada in mano.La nuova immagine della serie proviene dal sito Redanianintelligence e mostra Geralt con la sua armatura pronto a scagliare la sua spada contro un nemico sconosciuto.Tuttavia, probabilmente non è un mostro quello contro cui sta andando. Delle due spade ...

Il supporto post lancio di Cyberpunk 2077 sarà simile a quello di The Witcher 3 : The Witcher 3 ha avuto uno dei migliori modelli post-lancio che abbiamo visto. Oltre agli aggiornamenti ordinari che hanno migliorato e ottimizzato l'esperienza tenendo conto del feedback dei giocatori, il gioco ha anche ricevuto due espansioni a pagamento, entrambe grandi, ricche di attività e di ottima qualità. Con Cyberpunk 2077, CD Projekt RED farà qualcosa di simile.Parlando in un'intervista con VGC, Max Pears, level designer di CD Projekt ...

GWENT : Iron Judgment è la nuova espansione del gioco di carte ispirato a The Witcher : Attraverso un comunicato stampa, CD Projekt RED annuncia la terza espansione del gioco di carte GWENT, chiamata Iron Judgment.Incentrata sul ritorno di Re Radovid V e su alcune delle più grandi battaglie della storia di The Witcher, Iron Judgment introdurrà 80 nuove carte, potenziando tutte le fazioni di GWENT. L'espansione fornirà ai giocatori nuovi strumenti per guerreggiare, tra cui la meccanica Armatura, nuove parole chiave e abilità.Prima ...

The Witcher incontra gli anni '80 grazie ad un artista russo : Vi siete mai chiesti come sarebbe stato Geralt di Rivia negli anni '80? Ebbene, Roman Tishenin è un artista russo che ha ricreato una concept art di The Witcher adattandola proprio a quel periodo.Il risultato è certamente stupefacente: Geralt sembra uscito da "1997: Fuga da New York" con quel suo completo in pelle, la benda sulla fronte ed una sigaretta tra le labbra. Al suo fianco c'è Yennefer: il suo stile ricorda molto quello gothic à la ...

GWENT : The Witcher Card Game sta per invadere i dispositivi iOS : GWENT: The Witcher Card Game di CD PROJEKT RED, creatori della saga di The Witcher e di Cyberpunk 2077, arriva su iOS! GWENT è un gioco di carte tattico e veloce in cui due eserciti si scontrano sul campo di battaglia, dove l'abilità è la tua arma migliore. Vi lasciamo al comunicato ufficiale che svela un nuovo trailer e la data di lancio. I giocatori possono prenotare il gioco su AppStore a partire da ora e ottenerlo immediatamente all'uscita ...

The Witcher ha una data ufficiale? Netflix annuncia tutto per sbaglio : Grande annuncio di Netflix, o forse no. Fino a qualche momento fa The Witcher aveva una data ufficiale di debutto e adesso sembra proprio di no visto che la piattaforma in un attimo ha fatto sparire tutto, tanto basterà per risolvere quello che appare una vera e propria fuga di notizie? Siamo sicuri di no visto che lo strano "movimento" social da parte della piattaforma è già sulla bocca di tutti e soprattutto dei fan che attendono ormai da ...

Com'è stato portato The Witcher 3 su Nintendo Switch? - intervista : ”Come ci sono riusciti?”. Questa domanda continua ad essere la più comune quando parliamo dei porting dei giochi più complessi su Switch, nonostante gli sviluppatori abbiano più volte dimostrato una grande maestria nel superare l'enorme gap di potenza tra PS4 e l'ibrida di Nintendo. Qualcuno, però, potrebbe obiettare che, fino ad oggi, non c'è mai stato un porting ambizioso come quello di The Witcher 3, il gioco creato da CD Projekt RED e la cui ...

CD Projekt RED continuerà a sostenere anche in futuro The Witcher e Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED ha ribadito il suo impegno sia per The Witcher che per Cyberpunk 2077. Durante un report sugli utili registrati nella prima metà del 2019, lo studio ha rivelato un aumento delle entrate del 26%, spiegando inoltre alcune delle sue strategie future.Il team ha dichiarato che è sua intenzione continuare a gestire The Witcher e Cyberpunk in modo che i due titoli possano diventare la punta di diamante dello studio in futuro. Questo ...