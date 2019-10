Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) L’equivoco è di quelli da generare uno forte choc. Un uomo di 40 anni, residente nel villaggio indonesiano di Gesikan, è stato dichiarato morto ma si è presentato adalla famiglia sette oreil suo. Com’è stato possibile? “L’è accaduto realmente, ma c’è stato un errore”, ha detto il capo della polizia di Grabagan Adj. Comr. Ali Kantha a kompas.com. L’uomo che ha perso la vita in uno scontro con la moto a Tuban, East Java, non aveva infatti i documenti di identità ma il mezzo era registrato a nome di Sunarto. Da qui, l’idea che la vittima fosse ilal quale era intestata la moto. “La famiglia ha lavato il corpo e lo ha preparato per ilma è stato impossibile riconoscerlo a causa delle ferite”, ha aggiunto il capo della polizia al Jakarta Post. I funerali si sono così svolti e il ...

Noovyis : (“Morto in un incidente in moto”. Ma il 40enne torna a casa dopo il funerale) Playhitmusic - - FQMagazineit : “Morto in un incidente in moto”. Ma il 40enne torna a casa dopo il funerale - lucia_trotta77 : Tomba profanata ad Agropoli: sparita la bara di giovane morto in incidente - il Giornale di Salerno .it -