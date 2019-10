Manovra | verso l’assegno unico per i figli Come cambiano gli aiuti per la famiglia

**Manovra : verso vertice a P.Chigi sabato** : Roma, 9 ott. (AdnKronos) – A quanto si apprende, potrebbe tenersi sabato il vertice sulla manovra a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. La mattina il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dovrebbe essere a Cernobbio, ad un appuntamento della Coldiretti, in serata è atteso a Napoli, per la festa grillina di Italia 5 Stelle. Ma Conte potrebbe rientrare a Roma in tarda ...

Manovra - taglio delle agevolazioni sulle ristrutturazioni casa : verso una stangata fiscale : La «Manovra più a sinistra degli ultimi anni», come la chiama Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud, non dovrebbe contenere la revisione degli estimi catastali, e con essa l' aumento delle imposte sulla casa. Il condizionale è d' obbligo, perché pure in questo caso il governo dimostra di avere po

Verso la Manovra - dalla card unica al taglio delle tasse : le misure sul tavolo : Il tempo per la legge di Bilancio stringe: lunedì sarà il giorno della Nota di aggiornamento del Def. Dal pacchetto...

Pensioni anticipate 2020 : verso la proroga dell'opzione donna nella nuova Manovra : Diventa sempre più probabile l'attesa proroga dell'opzione donna all'interno della prossima legge di bilancio 2020. La conferma arriva dallo stesso Premier Giuseppe Conte, che si è espresso favorevolmente al riguardo durante un suo recente intervento congiunto con il leader della Cgil Maurizio Landini per "Le giornate del lavoro" tenutesi a Lecce. Nell'occasione si è quindi tornati a ribadire l'intenzione già espressa da diversi esponenti ...

Manovra - governo e sindacati verso l'intesa : 'Quota 100 non si tocca' : Confermata oggi ancora una volta durante l’incontro con i sindacati l’intenzione del governo giallorosso di garantire la possibilità di nuove pensioni anticipate con la Quota 100 e del reddito di cittadinanza. È quanto si è appreso oggi a margine dell’incontro tra l’esecutivo M5s-Pd guidato dal premier, Giuseppe Conte, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative. In particolare è stato il ministro dell’Economia e delle ...

Manovra - verso l'intesa sul deficit. Gualtieri : «Non sarà restrittiva» : HELSINKI La strada per la riforma del patto di stabilità è tutta in salita. E davvero non si sa al momento se mai sarà percorsa nei prossimi tempi. Tuttavia, pur con parecchio...

Pensioni : inizia il countdown per la Manovra - Quota 100 verso la conferma : Resta alta l’attenzione sulla riforma delle Pensioni mentre parte il countdown che porterà alla nuova manovra economica e finanziaria, la prima del governo giallo-rosso guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Con il nuovo esecutivo si è definitivamente allontanato il rischio di ricorrere all’esercizio provvisorio che avrebbe certamente messo a rischio le misure varate dal precedente governo giallo-verde come la Quota 100 e il ...

Manovra - la strada verde verso la flessibilità : governo lavora a una regola Ue che escluda gli investimenti green dal calcolo del deficit : “Dobbiamo riorientare il sistema industriale verso la green economy, dobbiamo fare investimenti che ci consentano di orientare lo sviluppo verso una maggiore occupazione e vogliamo in modo trasparente fare un patto con l’Ue su questo che è il nostro programma”. Fin qui le parole ufficiali del premier Giuseppe Conte dopo il suo incontro con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Tra le righe, la strada che il nuovo ...

Quota 100 "a tempo" e Reddito di Cittadinanza "da trasformare" : verso la Manovra Pd-5s : Tra annunci, smentite e mezzi passi indietro il dibattito tra i nuovi alleati di governo è sempre più acceso: l'ex ministro...