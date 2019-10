Formula 1 | Jean Todt non ha dubbi | “Leclerc campione del mondo? Vi dico cosa serve

Fonte : sportfair

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Il presidente della FIA ha parlato della situazione in casa Ferrari, soffermandosi sul futuro di Leclerc, assistito dal figlio Nicolas Un presente da ‘Predestinato‘ e un futuro radioso, magari con un titolo mondiale in tasca. Charles Leclerc sta andando oltre ogni più rosea aspettativa alla sua prima stagione in Ferrari, considerando le 4 pole position consecutive e le due vittorie ottenuta in Belgio e Monza. Photo4/LaPresse Sull’exploit del monegasco si è soffermato ancheai microfoni de ‘La Repubblica’, complimentandosi anche con suo figlio Nicolas per averlo scoperto: “non si fanno 4 pole position di fila così, all’improvviso. Il risultato arriverà con la vettura giusta. Con un’auto di alto livello come quella che la Ferrari ha oggi, farà vedere grandi cose. Per vincere è indispensabile questo abbinamento: un grande ...

MMagazineItalia : Olivier e Gregory Driot saranno Team Principal del Nissan e.Dams Formula E Team per la prossima stagione, sostituen… - zazoomblog : Formula 1 – Jean Todt e il dolce ricordo di Michael Schumacher: la frase sul podio di Suzuka 2000 che diede origine… - zazoomblog : Formula 1 – Jean Todt e il dolce ricordo di Michael Schumacher: la frase sul podio di Suzuka 2000 che diede origine… -