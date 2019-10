Call of Duty | Modern Warfare non avrà loot box e casse premio | parola di Infinity Ward

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 14 ottobre 2019) La questionebox torna prepotentemente a far parlare di sé, soprattutto per quanto riguarda i giochi di prossima uscita e tra questi vi èofche, stando alla dichiarazione dello studio di sviluppo, nonnébox e né.Joel Emslie, art director dello studio di, si è rivolto alla community di Reddit per fare chiarezza su questo punto. In precedenza, Emslie ha dichiarato cheoffrirà ai giocatori un "percorso diretto" per quanto riguarda le ricompense. Ora l'art director ha preso la palla al balzo per chiarire ulteriormente la faccenda."C'è molta disinformazione attorno a" ha dichiarato. "Quello che posso dire adesso è che lo studio non sta assolutamente lavorando all'implementazione dibox o. Inoltre, tutte le funzioni base vengono sbloccate attraverso il gameplay". Emslie ha ...

PrimaveraXV : Almeno una cosa buona la so fare So giocare a call of duty. - GamingToday4 : Lo sviluppatore di Call of Duty: Modern Warfare insiste che Infinity Ward non sta lavorando ai bottini - GamingToday4 : Lo sviluppatore di Call of Duty: Modern Warfare insiste che Infinity Ward non sta lavorando ai bottini -