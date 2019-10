Rinascimento azzurro | la Nazionale batte 2-0 la Grecia e torna a unire i tifosi

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 13 ottobre 2019) Laitaliana di calcio ha vinto 2-0 contro lastaccando il pass di qualificazione agli Europei dell'estate 2020. Erano 56 mila, ieri sera, iarrivati da ogni parte della penisola per vedere il cielo sopra l'Olimpico di Roma tingersi d'. Un tripudio di bandiere, cappelli e magliette con il tricolore stampato sopra. C'erano famiglie che accompagnavano i figli per la prima volta allo stadio, ragazzi che bevevano una birra con gli amici di una vita, romanisti che si mischiavano a laziali, perché per una volta i colori non contano. E' la magia della, che unisce persone di ogni età e fede sportiva. Il calcio, per una sera, riscopre la propria funzione sociale. Non portatore d'odio, violenza o razzismo, ma bensì gioia e passione. Per una volta il calcio riscopre il sorriso puro di un bambino, stupefatto dalle luci di uno stadio. Per una volta anche chi ...

Vivo_Azzurro : Il kit #Rinascimento della #Nazionale ???? celebra i nuovi talenti italiani L'articolo ???? - FIGC : Il Presidente @gagravina commenta la nuova maglia #Renaissance: “Il verde simboleggia il grande lavoro che stiamo f… - riokuncahyo : RT @football_nerds: ???? Ecco il font della Nazionale Italiana di Calcio per la maglia Rinascimento. Colore oro e dettagli ispirati alle cuci… -