LIVE Pesaro-Virtus Bologna 0-0 | Serie A basket in DIRETTA | comincia la partita!

(Di domenica 13 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:58 Le due squadre sono ora impegnate nelle ultime fasi del riscaldamento. 18:55 Risuona l’Inno di Mameli a, tra poco si. 18:50 Nel frattempo Brindisi sta vincendo a Milano per 74-59 sul finire del terzo quarto, sta maturando al Forum un risultato che potrebbe dare ancora più motivazioni alla. 18:45ha perso e prime due partite giocate e sogna il colpaccio contro gli emiliani per togliere lo zero dalla casella dei punti fatti, ma servirà una vera e propria impresa per farlo. 18:40 Nell’altro match di giornata già concluso, invece, dominio di Venezia su Cantù: per i padroni di casa è arrivato un successo schiacciante con il punteggio di 76-46. 18:35 Dopo la sconfitta interna di Sassari contro Trieste nel primo incontro odierno, la, in caso di successo nelle Marche, rimarrebbe ...

