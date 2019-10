GdS – Hysaj | un club italiano pronto ad acquistarlo a gennaio

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 13 ottobre 2019), già dato per partente nel mercato estivo, potrebbe trovare proprio in Italia la sua prossima squadra.Ecco quanto chiede il Napoli Helseid, terzino albanese del Napoli, apotrebbe lasciare Napoli. Già a fine mercato estivo sembrava sicura la sua partenza, ma i tempi troppo stretti non permisero la conclusione di trattative ben avviate all’estero. Secondo la Gazzetta dello Sport,, già da, potrebbe approdare in un’altra squadra e, precisamente, la Roma. I giallorossi – scrive la rosea – in attesa del mercato che verrà, lavorano già su un doppio fronte: la cessione dei giocatori dati in prestito in estate per creare un tesoretto e poi, contestualmente, l’individuazione di alcuni profili utili. In questo senso, il primo nome sul taccuino del ds Petrachi da tempo è quello di Elseid. A confermarlo, infatti, solo pochi giorni fa è ...