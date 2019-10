Fonte : repubblica

(Di domenica 13 ottobre 2019) Il governatore: "La fabbrica gli interessa per evitare che vada in mano ai concorrenti". L'emergenza del siderurgico nella trasmissione PresaDiretta di lunedì 14 ottobre

cronaca_news : Ex Ilva, Emiliano attacca: 'ArcelorMittal è stato il peggiore degli acquirenti'. E l'ad Jehl: 'La tutela legale res… - rep_bari : Ex Ilva, Emiliano attacca: 'ArcelorMittal è stato il peggiore degli acquirenti'. E l'ad Jehl: 'La tutela legale res… - IaconaRiccardo : Ex Ilva, Emiliano attacca: 'ArcelorMittal è stato il peggiore degli acquirenti'. E l'ad Jehl: 'La t… -