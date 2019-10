Usa, spari in chiesa: diversi feriti

in unadi Pelham, Stati Uniti. E' la New England Pentecostal Church, nel New Hapmshire. Il sospetto autore dell'attacco è stato arrestato. Almeno quattro persone ferite. Ambulanze, decine di poliziotti e vigili del fuoco sul posto. L'area è stata cordonata dalle forze di sicurezza. Pelhan è a 48 km da Boston. Nellaera in corso un incontro nell'ambito del mese dedicato alla lotta alla violenza domestica.(Di sabato 12 ottobre 2019)