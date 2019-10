Sileri | “Colmare differenze Nord-Sud in prevenzione”

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 12 ottobre 2019) Roma, 12 ott. – (AdnKronos-Salute) – Ancora troppefra ile il Sud del Paese, quando si parla di prevenzione. “Arrivano gli inviti a fare uno screening, ma se aluna grande fetta della popolazione aderisce alle campagne, al Sud questo ancora non accade. Non è solo scaramanzia, ma forse ci sono anche delle difficoltà, di tipo logistico e non solo. Occorre individuare i fattori che ostacolano gli italiani sulla via della prevenzione e intervenire per rimuoverli”. Lo ha detto il viceministro alla Salute Pierpaolo, a margine dell’inaugurazione stamani di Tennis & Friends, la kermesse dedicata a sport, salute e prevenzione in corso questo week end al Foro Italico di Roma. “Un appuntamento importane -ha ricordatoal taglio del nastro dell’iniziativa- per promuovere corretti stili di vita, diagnosi precoci e ...

