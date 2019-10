Sampdoria | ufficiale Ranieri | il tecnico va nella squadra che gli negò lo scudetto

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 12 ottobre 2019), è: il "Sor Claudio" vache glilonel 2010 quando allenava la Roma. Alcuni maligni - ne ha sempre avuti intorno, Claudio- raccontano che quel soprannome datogli in Premier League, Tinkerman, fosse più per le indecisioni nell'affrescare la formazione del Chelsea ai tempi in cui era un Blues, che per le sue indubbie, incredibili capacità di aggiustare le cose in corsa. Tinkerman, in effetti, è l'uomo che rattoppa. E lui, quella sua dote di straordinaria, perché di questo si parla, di un allenatore capace di cose da Houdini del pallone, le metterà a disposizione della sua nuova, la....

