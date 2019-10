Nuoto | Coppa del Mondo Berlino | Ilaria Cusinato sesta con il personale nei 400 sl

Nuoto - Coppa del Mondo Budapest 2019 : Rapsys e Kamminga grandi tempi! Cusinato sesta nei 200 misti : Terza e ultima giornata di gare alla Duna Arena di Budapest (Ungheria) per questa tappa della Coppa del Mondo di Nuoto 2019. Nella piscina, teatro dei Mondiali 2017, grande spettacolo. Nei 400 misti uomini è stato il giapponese Yuki Ikari a porre il sigillo con il tempo di 4’14″43 a precedere il padrone di casa David Verraszto (4’15″32) e l’altro magiaro Balazs Hollo (4’16″63). Negli 800 stile libero ...

Nuoto - Coppa del Mondo Budapest 2019 : Morozov scatenato - Ilaria Cusinato quinta nei 400 misti vinti da Katinka Hosszu : E’ andata in archivio la seconda giornata di gare nella Coppa del Mondo di Nuoto a Budapest (Ungheria). La Duna Arena, teatro dei Mondiali 2017, ha offerto un nuovo palcoscenico sul quale esibirsi ai protagonisti della vasca e le emozioni non sono mancate. Nei 400 misti donne c’era curiosità nel vedere la campionessa di tutto Katinka Hosszu e la nostra Ilaria Cusinato, che da poco ha iniziato un percorso con un tecnico che ...

Nuoto - Coppa del Mondo Budapest 2019 : Cusinato non accede alle due finali - Milak e Hosszu esaltano i propri tifosi : Si è aperta oggi la quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di Nuoto alla Duna Arena di Budapest (Ungheria). Una giornata di finali senza italiani in vasca, in quanto l’unica impegnata Ilaria Cusinato è stata eliminata nelle batterie dei 200 rana (11° tempo nelle batterie con 2:36.61) e anche in quelle dei 400 stile libero (ancora 11° tempo con 4:21.69, a oltre due secondi dal crono necessario per un ingresso in finale) Ricapitoliamo ...

Nuoto - Coppa del Mondo 2019 : Ilaria Cusinato e Federico Burdisso saranno in piscina a Berlino : Ilaria Cusinato e Federico Burdisso parteciperanno alla sesta tappa di Coppa del Mondo 2019 a Berlino. La notizia arriva direttamente dalla FIN, tramite il suo sito web. Cusinato, che sta partecipando alla tappa di Budapest, che è la quarta e che avrà luogo fino a domenica 6, protagonista dell’accoppiata d’argento agli Europei 2018 nei 200 e 400 misti, ma anche da un periodo negativo su cui hanno influito cambio di allenatore ...

Nuoto - Coppa del Mondo Budapest 2019 : Katinka Hosszu guida la truppa magiara - Ilaria Cusinato si mette alla prova : Dopo le tre tappe di Tokyo (Giappone), Jinan (Cina) e Singapore, la Coppa del Mondo di Nuoto torna protagonista nella piscina di Budapest (Ungheria). La Duna Arena (4-6 ottobre) sarà teatro di sfide affascinanti con grandi interpreti che si contenderanno lo scettro nelle varie specialità. La selezione di casa, come è logico, sarà protagonista. Il gruppo guidato dalla lady di ferro Katinka Hosszu è pronto a monopolizzare la scena. Una squadra che ...

PallaNuoto femminile - Coppa Italia 2019-2020 : bene all’esordio Padova - Milano - Rapallo e Roma : SI è conclusa a Padova e Firenze la prima giornata della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: le squadre di Serie A1 sono state divise in due concentramenti da cinque formazioni che lotteranno fino a domenica per i tre posti a disposizione per la Final Six che si disputerà a Roma a dicembre. Nelle gare odierne successi per Padova, Milano, Rapallo e Roma, che fanno un primo passo verso la qualificazione. Coppa Italia – Prima ...

Nuoto di fondo - Coppa del Mondo 2019 : Rachele Bruni seconda a Ohrid - prima nella generale! Podio per Bridi e Furlan : Sul lago Ohrid (Macedonia) si è disputata la settima tappa della Coppa del Mondo di Nuoto di fondo, grande Italia nella 10 km femminile. Rachele Bruni e Arianna Bridi hanno infatti conquistato secondo e terzo posto alle spalle della fuoriclasse brasiliana Ana Marcela Cunha, Campionessa del Mondo della 5 e della 25 km, chi si è imposta sulla distanza olimpica col tempo di 2h11:38.38. La sudamericana ha sconfitto in volata l’azzurra, ...

Nuoto - Coppa del Mondo Singapore 2019 : Danas Rapšys eccezionale nei 200 sl - Hosszu imbattibile nei misti : La Coppa del Mondo di Nuoto 2019 chiude i battenti, almeno per il momento. Si riprenderà a Budapest (Ungheria) nel mese di ottobre. Nell’ultima giornata di gare a Singapore i risultati degni di questo nome non sono certo mancati e vale la pena analizzare gli spunti più interessanti. Partiamo dal lituano Danas Rapsys. Nei 200 stile libero l’atleta dell’Est ha ancora il dente avvelenato per la squalifica nella finale mondiale a ...

Nuoto - Coppa del Mondo Singapore 2019 : Martinenghi fa suoi i 50 rana - Condorelli è terzo nei 100 sl : Seconda giornata di gare a Singapore, sede dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Nuoto 2019 prima della pausa. Si riprenderà infatti nel mese di ottobre con l’appuntamento a Budapest (Ungheria). Ebbene, i colori azzurri possono rallegrarsi di quanto ha riservato la piscina asiatica. Due le gare sotto la lente di ingrandimento: i 50 rana e i 100 stile libero uomini. Nell’unica vasca dello stile più complesso della ...

Nuoto - Coppa del Mondo Singapore 2019 : risultati 15 agosto. Santo Condorelli e Nicolò Martinenghi sul podio! : Inizia con i due italiani sul podio l’ultima delle tappe del primo “cluster” di Coppa del Mondo di Nuoto in Estremo Oriente. Si gareggia a Singapore, con buona parte dei protagonisti dei primi due appuntamenti e l’Italia si prende altri due risultati di prestigio con il secondo posto di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e il terzo di Santo Condorelli nei 50 stile libero. Vladimir Morozov impone la sua legge nella gara più ...

