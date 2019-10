Nuoto – Campione statunitense positivo al doping | Dwyer annuncia il ritiro

Palla Nuoto - i convocati dell’Italia. Primo raduno per il Settebello campione del mondo di Sandro Campagna : I campioni del mondo del Settebello si riuniscono del Primo raduno della nuova stagione: la pausa della Serie A1 permette al CT Sandro Campagna di tornare al lavoro con la Nazionale di Pallanuoto maschile, che si ritroverà a Verona da giovedì 10 a sabato 19 ottobre. Di seguito l’elenco completo dei 18 convocati dell’Italia: Jacopo Alesiani, Giacomo Cannella, Marco Del Lungo e Niccolò Figari (AN Brescia) Michael Bodegas ...

Nuoto paralimpico - l'Italia è campione del mondo : l'Italia potenza del Nuoto paralimpico . Ai mondiali di Londra la squadra azzurra è arrivata prima nel medagliere davanti a corazzate come Gran Bretagna, Russia, Cina e Stati Uniti con un balzo nell'ultima giornata quando ha conquistato 4 ori individuali e il successo della 4x100 s.l. La nazionale italiana torna a casa con 50 medaglie in calmiere, 20 ori, 18 argenti e 12 bronzi. Un risultato storico che conferma la bontà della scuola natatoria ...

