M5S - oggi la festa a Napoli. Di Maio non cede il palco a Conte : incognita Grillo : Un bivio, certo. Ma anche un test di tenuta dopo la grande virata: il M5S oggi festeggia 10 anni nella spianata della mostra d'Oltremare a Napoli. Sarà un'Italia a 5 Stelle nel segno...

L’ex ministro Giulia Grillo : "M5S perde voti per gestione verticistica. Di Maio? Non mi ha mai appoggiato" : L’ex ministro della Sanità, la pentastallata Giulia Grillo, tra i ministri 5 stelle non riconfermati nel Conte bis, prova a spiegare le ragioni della perdita di consensi del Movimento. Secondo Grillo: "Sulla collettività delle decisioni nel M5S sicuramente c’è un dato importante, in un anno abbiamo perso molti voti, questo è innegabile ed è inutile nascondere la testa sotto la sabbia come gli struzzi".La deputata a Skytg24 ...

M5S : G. Grillo - ‘da ministro non mi sono sentita appoggiata da Di Maio’ : Roma, 9 ott(AdnKronos) – ‘In questo anno al governo ho visto tutta una serie di cose che non andavano e che ho fatto presente a chi di dovere. Purtroppo la cosa che più mi ha dato fastidio è che non sono stata totalmente ascoltata da chi pensavo dovesse raccogliere le osservazioni di chi è da dieci anni nel Movimento, di chi è stato capogruppo e capolista, non ero certamente l’ultima arrivata. Per me è stato un anno molto ...

Taglio parlamentari - oggi voto finale. Anche Lega annuncia il sì - M5S : “Momento storico” : L’Aula della Camera riprende l’esame del disegno di legge costituzionale sul Taglio dei parlamentari. Si tratta della quarta ed ultima lettura parlamentare del testo. Perché la riforma, che riduce i deputati a 400 dai 630 attuali ed i senatori a 200 dagli attuali 315, sia definitivamente approvata, trattandosi di un disegno di legge costituzionale, viene richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea, pari a 316 voti. La ...

Paolo Becchi contro il M5S : "Oggi i grillini compiono dieci anni - ecco cosa sono diventati" : dieci anni fa nasceva ufficialmente il M5s. Lo ricorda Paolo Becchi su Twitter, lo stesso Becchi che un tempo era molto vicino ai grillini. A quelli delle origini. E nel ricordare il compleanno, il filosofo mette in luce la differenza tra il M5s di allora e quello di oggi, quello del capo politico L

Clima - Evi (M5S) : “Ai giovani in piazza dico : non fermatevi - quella di oggi è la lezione migliore” : Sono più di 180 le città italiane che oggi hanno scelto di aderire alla terza mobilitazione per il Clima 'Fridays for Future': i giovani di tutto il mondo sono scesi in piazza, seguendo l'esempio di Greta Thunberg. L'europarlamentare 5Stelle Eleonora Evi, intervistata su Fanpage.it, lancia un appello ai manifestanti: "Non fermatevi".Continua a leggere

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : scontro M5S-Pd su vincolo di mandato - 27 settembre - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, venerdì 27 settembre 2019: scontro tra M5s e Pd. Caso Trump: 'La Casa Bianca tentò di nascondere tutto'.

Su Affari l'ira di Giarrusso (M5S) "Fiducia? Da oggi nulla è scontato" : E' soddisfatto della squadra di viceministri e sottosegretari? "No. Non vedo attenzione per la lotta alla Mafia e non mi piace Baretta al ministero dell'Economia. Sappiamo già dalla scorsa legislatura che è vicino agli interessi delle lobby del gioco d'azzardo. Si tratta di un passo falso... Segui su Affaritaliani.it

Governo - Paragone (M5S) si astiene : “Da sovranisti a euristi. Dite che cambierete l’Ue - ma vi ha già corrotto. Oggi flessibilità è solo morfina” : “Da sovranisti si è diventati euristi. Dite che ‘cambierete l’Europa’, ma vi ha già corrotto. Ho la tentazione di votare no alla fiducia, mi asterrò solo per rispetto di chi crede nella rivoluzione della pochette. Io resto nella trincea contro il fanatismo liberista di questa Unione europea”. Così il senatore dei Cinque stelle Gianluigi Paragone, durante il voto di fiducia al Governo Conte 2, a Palazzo Madama. ...

M5S - imbarazzi e silenzi. Di Maio affronta gli ex : «Oggi c'è un'altra luce» : A tratti sembra imbalsamato. Silenzioso. A prima vista imperturbabile. Forse un po' mogio. Chissà se suda, chissà a cosa pensa. Le mani sui banchi, una sopra l'altra. Usate come...

Governo Conte bis - oggi il premier al Quirinale : al via tavolo finale sul programma con Pd - M5S e Leu : È partita stamani a Palazzo Chigi la riunione del tavolo finale sul programma di Governo con Giuseppe Conte. Alla riunione partecipano i capigruppo alla Camera ed al Senato di M5S, Partito...

Rousseau - 79 - 3% per governo Pd-M5S. Premier oggi al Colle. Di Maio : «Legislatura finirà ciclo di 5 anni» : La nascita del governo Conte è a un passo. Alla fine di una giornata ad alta tensione, con molto ritardo, dalla piattaforma Rousseau viene il via libera al governo con il Pd. A larghissima...