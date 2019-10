L' oroscopo dell' amore di coppia dal 14 al 20 ottobre | Sagittario fortunato | Leone allegro

oroscopo di Branko della settimana dal 14 al 20 ottobre 2019 : Branko della settimana, Oroscopo da lunedì 14 a domenica 20 ottobre: le previsioni astrologiche Anche per la settimana prossima, le previsioni dell’Oroscopo di Branko le riprendiamo dal suo libro dedicato allo zodiaco di tutto l’anno, dal titolo “Branko 2019, calendario astrologico”, rivelando informazioni per ciascuno dei dodici segni. Luna difficile all’inizio e alla fine della settimana (esattamente domenica 13 e ...

L'oroscopo della settimana sino al 20 ottobre - primi sei segni : Toro da 'voto 10' : L'oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre 2019 pone in rilievo il probabile andamento riservato alle giornate comprese da lunedì a domenica. Tutta l'attenzione pertanto è rivolta al "pensiero delle stelle" con in anteprima le pagelle, le stelline e le previsioni zodiacali in esclusiva per i sei segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di sapere come è stato ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 12 ottobre : Ariete espansivo - Scorpione concreto : L'oroscopo dell'amore di coppia di sabato cerca di elargire con i suoi consigli astrali sensazioni promettenti per il benessere dei rapporti amorosi. Una nuova intesa viene individuata nelle previsioni astrali segno per segno, il risultato di transiti planetari favorevoli per l'amore. Nuove realtà vengono revisionate a dovere e sensazioni profonde fanno capolino nell'essere di ciascun segno zodiacale, per rendere le relazioni a due davvero ...

L'oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre : Ariete geloso - Bilancia lunatica : L'oroscopo della settimana indaga sulla posizione della Luna, presente prima in Ariete, poi in Toro e Gemelli. Il luminare notturno elargirà splendide emozioni, prevedendo splendidi guadagni da martedì per il Toro e divenendo molto amichevole e affettuosa in Gemelli. Di seguito l'approfondimento dell'amore e delle opportunità lavorative fortunate, riassunte nelle previsioni astrali segno per segno. Configurazioni stellari nelL'oroscopo della ...

L'oroscopo settimanale al 20 ottobre : Marte nel segno della Bilancia - Leone fortunato : Durante la settimana che va dal 14 al 20 ottobre, i nativi Ariete riusciranno a riprendersi da una settimana piuttosto difficile, soprattutto in ambito sentimentale, mentre Leone sarà caparbio e determinato e spesso riuscirà a ottenere ciò desidera. Bilancia passerà un periodo di grande forza interiore: Marte in congiunzione conferirà ai nativi del segno tante energie; mentre Venere stazionerà sul segno dei Pesci, conferendo ai nativi del segno ...

Zodiaco di Paolo Fox : previsioni dell’oroscopo - venerdì 11 ottobre : previsioni Paolo Fox di domani: oroscopo dell’11 ottobre L’astrologo per eccellenza Paolo Fox svela l’oroscopo di domani (11 ottobre) partendo come sempre dai primi quattro segni dello Zodiaco. ARIETE: situazione astrologica che premia le coppie che hanno avuto dei problemi nei giorni scorsi. Non ci sono ostacoli sul lavoro. TORO: giornata da trascorrere interessandosi agli altri e soprattutto allo stato emotivo del ...

oroscopo dell'11 ottobre : Leone in recupero - Saturno in opposizione per il Cancro : Il fine settimana è quasi alle porte, ma prima di dargli il benvenuto, scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani, venerdì 11 ottobre. Con l'avvicinarsi del week end arriva finalmente per il Leone un momento di recupero, che interesserà soprattutto i sentimenti. Al contrario il Cancro, pur vivendo un momento astrale vantaggioso, dovrà fare i conti con Saturno dissonante. Venere in Scorpione rende il segno ...

L'oroscopo dell'amore di coppia dell'11 ottobre : Scorpione innamorato - Cancro timido : L'oroscopo dell'amore di coppia di venerdì vede protagonista una Luna in Pesci che rende le sensazioni amorose molto profonde, sognatrici e sensibili. Come una madre emotiva e molto attenta ai bisogni altrui, l'astro d'argento rende molto vulnerabile non solo Pesci ma anche Capricorno, Toro, Cancro e Scorpione, che dovranno fare affidamento nelle configurazioni astrali degli altri pianeti, per emergere da un desiderio di maggiore interiorità ...

L'oroscopo dell'11 ottobre da Ariete a Vergine : ottimo venerdì in amore per il Toro : L'oroscopo di venerdì 11 ottobre 2019 riapre ancora con nuove previsioni, quest'oggi impostate in esclusiva sui primi sei segni. Ovviamente, per chi ancora non avesse bene in mente di quali simboli astrali si tratta, diciamo che andremo a parlare in esclusiva a favore dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di sapere quali saranno i segni migliori del giorno in amore e nel lavoro? Bene, togliamo subito ogni dubbio in ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 10 ottobre : Vergine confusa - Cancro premuroso : L'oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di giovedì, cerca di conciliare le volontà di ciascun segno zodiacale con i desideri. Ecco che le sensazioni amorose prendono il volo per Scorpione, Vergine, Capricorno, Pesci e Cancro, che approfondiranno gli affetti in modo profondo e riflessivo. Le emozioni diventano più perspicaci nelle previsioni astrali segno per segno e fanno affidamento sulle configurazioni planetarie favorevoli per ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 9 ottobre : Scorpione romantico - Acquario critico : L'ingresso della Luna in Acquario rende l'approccio all'amore più avventuroso e frizzante. Una nuova energia positiva nelL'oroscopo dell'amore per i single apre uno scenario molto promettente per la concretizzazione delle nuove storie. Venere transita insieme a Mercurio nello Scorpione e garantisce splendidi momenti di una dolcezza romantica che si miscela a un'intuizione profonda, avviando un progresso interiore che fa approcciare all'amore in ...

oroscopo della settimana dal 7 al 13 ottobre : energia nel lavoro per lo Scorpione : Seconda settimana del mese di ottobre. Cosa prevedono le stelle per tutti i segni zodiacali nel periodo compreso tra lunedì 7 e domenica 13 ottobre? Di seguito l'Oroscopo con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. Ariete: in questa settimana con l'apposizione di Marte non sarà semplice portare avanti la propria relazione con serenità. In questo periodo non mancheranno però delle occasioni, come incontri che possono scatenare delle belle ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 9 ottobre : Cancro sensibile - Scorpione possessivo : L'oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di mercoledì diventa molto intenso e passionale grazie all'entrata di Venere in Scorpione. La passione e la sensualità camminano di pari passo nella relazione a due e garantiscono splendidi momenti di intesa non solo per lo Scorpione ma anche per Capricorno, Vergine, Pesci e Cancro, che potrebbero diventare anche possessivi nei confronti della persona amata. Di seguito l'approfondimento ...

oroscopo dell'8 ottobre : buon momento per l'amore dello Scorpione : Prosegue la settimana appena iniziata. Quali saranno le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali? Lo Scorpione avrà dei buoni momenti per quanto riguarda l'amore, mentre per l'Ariete saranno favorini i nuovi incontri. Di seguito, le stelle con lavoro, amore salute per la giornata di martedì 8 ottobre 2019. Previsioni dall'Ariete alla Vergine Ariete: in amore favoriti i nuovi incontri. Se una storia non va dalla fine del mese sarà ...