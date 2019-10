Ascolti Tale e Quale Show | vince Conti | Rosy Abate chiude in crescita

Fonte : lanostratv

(Di sabato 12 ottobre 2019)cresce ela serata contro il finale di– La Serie Unaimportante per, ieri, contro il finale di– La Serie. Per il programma di Carlo, infatti, questi sono stati gli: 4.030.000 telespettatori e il 19.69% di share, che sono bastati are la serata di ieri, venerdì 12 ottobre. Il programma di Carloè cresciuto di ben 500 mila telespettatori e oltre un punto percentuale, segno che la platea televisiva sta aumentando dopo la moria delle scorse settimane.ha battuto, dunque, e non era affatto scontato visto che la fiction di Canale5 siva proprio ieri e lo faceva con una puntata choc che ha sbalordito tutti. Ma quanto avrà fatto Giulia Michelini nei panni de “la Regina di Palermo”? Scopriamolo insieme…– La ...

zazoomblog : Ascolti TV Venerdì 11 ottobre 2019. Tale e Quale Show batte il finale di Rosy Abate - #Ascolti #Venerdì #ottobre… - Affaritaliani : Ascolti Tv: Tale e Quale risale e supera Rosy Abate. Crozza batte Nuzzi e Zoro - allesword : #AscoltiTv io sono comunque ancora ferma a quel NOoooooooo Luca nooooooooooo -