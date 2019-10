Toyota - La Mirai diventa una coupé a quattro porte

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 11 ottobre 2019)Concept, ovvero un'anticipazione della seconda generazione della fuel-cell giapponese pronta a debuttare al Salone di Tokyo. Per chi si aspettava un'evoluzione della berlina aerodinamica e tecnologica, ma tutto sommato non certo appassionante, arriva una bella sorpresa perchè laha deciso di perseguire obiettivi molto diversi: sportività, design, lusso e piacere di guida, senza ovviamente dimenticare una maggiore efficienza. Trazione posteriore e 650 km di autonomia. Secondo i tecnici giapponesi il prototipo è già vicinissimo al modello di serie che vedremo nel corso del 2020. Il salto rispetto allapresentata nel 2014 e venduta in circa 10.000 esemplari è netto, sia dal punto di vista del design, sia nell'ambito tecnologico. La base di partenza è la piattaforma modulare Tnga a trazione posteriore dei modelli premiume Lexus, alla quale è abbinato un ...

