Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) “Son tutti esperti, con il deretano degli altri”. Me lo ha suggerito Tonino, avventore del bar sport sotto casa. La questione deitiene banco, fra un bicchiere di sambuca e un caffè. In caso di intervento europeo, Erdogan minaccia di lasciar andare tre milioni di profughini – attualmente ospitati in territorio turco – oltre confine. Lo paghiamo circa sei miliardi all’anno per tenerseli e gestirli. Ora, questa massa di disperati, fatta dini –ni, lo ripetiamo per chi fa distinzioni a casa nostra – è utilizzata come arma. Non c’è dubbio che la voce grossa degli europei, partendo da Giuseppe Conte e finendo per Angela Merkel, andrà in frantumi all’idea che i famosi “rubinetti” del flusso d’immigrazione vengano lasciati aperti. L’atroce soluzione? L’Europa non è nuova all’appalto del problema profughi. Guardiamo alla Libia ...

Cascavel47 : Siria, un messaggio per i simpatizzanti dei curdi: in gioco non c’è il vostro fondoschiena - ilfattoblog : Siria, un messaggio per i simpatizzanti dei curdi: in gioco non c’è il vostro fondoschiena - TutteLeNotizie : Siria, un messaggio per i simpatizzanti dei curdi: in gioco non c’è il vostro fondoschiena -