Rosy Abate 2 ultima puntata finale | Leonardo spara a Rosy | Costello in carcere

Ascolti TV | Social Auditel 11 ottobre 2019 : Il finale di Rosy Abate 2 la serie piega Tale e Quale e Show nel trending topic : Auditel 11 ottobre 2019, Rosy Abate 2 raggiunge più di 15.000 Tweet nell'ultima puntata Rosy Abate 2 la serie chiude la stagione conquistando letteralmente in trending topic italiano. L’hashtag ...

Rosy Abate 2 anticipazioni ultima puntata e riassunto della quarta - Valsecchi «Abbiamo cambiato il finale» : Rosy Abate 2 la serie riassunto quarta puntata Rosy Abate 2 la serie anticipazioni ultima puntata, Pietro Valsecchi «Abbiamo cambiato il ...

Dubbi su Rosy Abate : la protagonista su Facebook mette la parola fine : Ci sarà un nuovo capitolo per Rosy Abate? La fortunatissima serie tv di Mediaset, prodotta da Taodue, rischia davvero di essere ai titoli di coda. La grande protagonista della fiction, l'attrice Giulia Michelini, ha fatto sapere a più riprese di essere intenzionata a concludere la sua avventura. Lo ha ribadito anche oggi con un post su Facebook che non lascia spazio ad altre interpretazioni. Dal canto suo, invece, Mediaset ha fatto intendere di ...

Giulia Michelini si esclude da un prosieguo di Rosy Abate : 'Voglio sperimentare altro' : Ci sono molte curiosità intorno alla serie televisiva 'Rosy Abate' e si fanno le prime ipotesi rispetto alla possibilità di una terza stagione della fiction, di cui è protagonista Giulia Michelini. Rimangono i dubbi sulla nuova stagione e non ci sono notizie ufficiali, ma sono arrivate le parole dei personaggi principali del prodotto televisivo. Vittorio Magazzù, il giovane protagonista della fiction, ha avuto modo di raccontarsi in una lunga ...

Rosy Abate : arrivederci o addio? Tutte le possibilità : Si è conclusa venerdì scorso la seconda stagione della fiction ROSY ABATE e per certi versi tutto potrebbe far pensare che sia stata l’ultima. Infatti la protagonista Giulia Michelini, che ultimamente ha fatto chiaramente capire di non essere interessata ad un eventuale proseguimento, ha ulteriormente rimarcato il concetto tramite i social: “Fine di un lungo viaggio“, ha scritto l’attrice su Facebook. Manterrà la sua ...

Rosy Abate : è successo dopo l’ultima puntata. Una doccia fredda per Giulia Michelini : Niente da fare per Rosy Abate 2: nella sfida settimanale tra Tale e quale show 2019 e la fiction targata Mediaset, vince il programma di Rai Uno. Numeri da capogiro per entrambi i programmi, certo, è stato praticamente un testa a testa continuo quello tra la trasmissione di Rai Uno condotta da Carlo Conti e la serie che ha come protagonista Giulia Michelini: nell’ultima settimana di sfida è Conti a vincere superando i 4 milioni di spettatori e ...

Rosy Abate - la Michelini lascia intendere che non ci sarà la 3^ stagione : 'Grazie a tutti' : Cosa ne sarà della fiction Rosy Abate? Ci sarà la terza serie? E' questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan e spettatori che in queste settimane hanno avuto modo di vedere le nuove puntate in prima visione assoluta su Canale 5 e adesso sono curiosi di scoprire quello che sarà il futuro della serie con protagonista la bravissima Giulia Michelini. Sulla terza serie non si hanno ancora notizie certe da parte del Biscione, anche se in ...

Ascolti - Tale e Quale batte Rosy Abate : Il programma più visto della prima serata televisiva di ieri è stato Tale e Quale show, lo spettacolo trasmesso da Rai1 e condotto da Carlo Conti, che ha visto ancora una volta i personaggi del mondo dello spettacolo cimentarsi nelle imitazioni dei big della musica nazionale e internazionale, seguito da una platea di 4.030.000 telespettatori pari al 19.7% di share. Tale e Quale Show: De Marinis imita Vasco Rossi e trionfa nella quinta ...

Ci sarà Rosy Abate 3 : Canale 5 parla di “arrivederci record” : La terza serie di Rosy Abate si terrà. A lasciarlo intendere Canale 5. Infatti su Tgcom24 si legge: “Arrivederci con

La Michelini potrebbe aver detto addio a Rosy Abate su IG : 'Fine di un lungo viaggio' : A poche ore dalla messa in onda dell'ultima puntata di Rosy Abate 2, Giulia Michelini ha pubblicato un significativo messaggio su Instagram nel quale ha parlato della conclusione di un "lungo viaggio". Il post è stato anche l'occasione per ringraziare i milioni di telespettatori che ogni settimana hanno seguito la fiction. Tuttavia, non si esclude che questo possa essere stato il passo di addio al personaggio che l'artista romana ha interpretato ...

Ascolti tv - Tale e Quale Show supera il finale di Rosy Abate : Imbattibile il programma di Carlo Conti su Rai Uno, ma la serie targata Mediaset lo tallona da vicino

Riassunto Rosy Abate puntata conclusiva : la donna spara a Costello : Il tanto atteso finale di Rosy Abate 2 è andato in onda ieri, 11 ottobre, in prime-time su Canale 5. Gli spettatori della serie televisiva con Giulia Michelini hanno avuto modo di seguire l'epilogo della seconda stagione, di cui tanto si era parlato nei giorni scorsi dopo che la produzione aveva deciso di modificare il finale, come annunciato da Valsecchi durante un'intervista rilasciata all'AdnKronos. Il colpo di scena ha riguardato soprattutto ...

Il finale aperto di Rosy Abate potrebbe lasciare pensare al passaggio di testimone a Leo : Ieri sera è andata in onda in prima serata su Canale 5 l'ultima puntata della seconda stagione di Rosy Abate. Il lieto fine ha comunque lasciato alcuni conti in sospeso facendo presagire che ci potrebbe essere una terza stagione della fortunata fiction di Mediaset. A supportare questa teoria (comunque ancora molto lontana dal concretizzarsi) alcune anticipazioni e delle interviste rilasciate dagli attori protagonisti (in particolare da Vittorio ...

Rosy Abate - finale della seconda stagione : Leonardo si sposa ed entra nella polizia : L'ultima puntata di Rosy Abate 2 è stata a dir poco ricca di colpi di scena. nella serata dell'11 ottobre su Canale 5 è stato trasmesso l'epilogo di questa seconda stagione di successo, durante il quale c'è stato lo scontro infuocato tra l'ex mafiosa e il suo nemico giurato Costello. Occhi puntati anche sul personaggio di Leonardo, il quale sembra essersi pentito delle scelte fatte nel corso di queste settimane e alla fine ha ascoltato il ...