Le mille ricette segrete di Bigazzi

Fonte : ilfoglio

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Tra quegli aforismi da bacheca Truce fatti di immagini pacchiane, buongiorno-caffè e frasi profonde, ne ricordo uno attribuito a Jim Morrison, che suonava come “a volte basta un attimo per scordare una vita, ma a volte non basta una vita per scordare un attimo”. Potrebbe essere un discreto epitaffio

ilfoglio_it : Le mille ricette segrete di Beppe Bigazzi. Prima della scomunica animalista e della cacciata dalla Rai per il “gatt… - cucina_Pippibu : Grazie mille @drschaer per il bellissimo #pacco che ho ricevuto!!! Non vedo l'ora di provare tutti i prodotti che… - macro_cultura : Un pesto 100% vegetale all'inebriante profumo di basilico, per realizzare mille ricette differenti -