Lavori in casa |  sconto in fattura a rischio da gennaio

Come fare i Lavori in casa tagliando i costi grazie al fisco : Come fare lavori in casa fruendo di una riduzione consistente sui costi? La risposta può arrivare dallo sconto in fattura e dalla cessione dei crediti

Cade dalle scale mentre sta facendo dei Lavori in casa e muore : era in pensione da pochi mesi : Francesco Siccu aveva solo 62 anni. Sardo emigrato a Pinerolo, dopo la pensione era tornato a vivere in provincia di...

Bonus casa - arriva proroga per detrazioni fiscali : sconti fino al 65% su Lavori di ristrutturazione : Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha annunciato che la sua volontà è quella di prorogare le detrazioni fiscali previste per le spese effettuate per lavori di ristrutturazione, per l'acquisto di mobili e per lavori di riqualificazione energetica. Dovrebbero, quindi, essere confermati gli sconti già previsti: quali interventi riguardano e a quanto ammontano.Continua a leggere

Cinque Lavori da fare in casa in preparazione dell’autunno : Manca ormai pochissimo all’autunno, ed è tempo di pensare alla propria casa: del resto, esiste forse un periodo migliore per dedicarsi ai piccoli lavori di ristrutturazione, a cambiare le decorazioni e a preparare la propria abitazione all’arrivo del freddo? A suggerire Cinque lavori perfetti da fare nei mesi autunnali è Habitissimo. Tinteggiare le pareti. L’inizio dell’autunno è il periodo migliore per rinfrescare le ...