James Middleton e la depressione | «Fuori dall’oscurità | grazie al mio cane»

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 11 ottobre 2019)e la passione per i canie la passione per i canie la passione per i canie la passione per i canie la passione per i canie la passione per i canie la passione per i canie la passione per i canie la passione per i cani«Lei è Ella e questi sono gli occhi che mi hanno aiutato a superare l’insopportabile oscurità». In occasione del World Mental Health Day, la giornata mondiale per la salute mentale,ha un pensiero speciale per il suo cocker spaniel, fondamentale durante un momento critico della sua vita: «Un tocco gentile con il naso bagnato e una leccata amorevole erano sufficienti per farmi sentire coraggioso», scrive su Instagram a margine di una tenera foto. «Sarò per sempre in debito». La passione diper in cani non è certo ...

lillydessi : James, il fratello di Kate Middleton si sposa: chi è Alizée Thevenet - rassegnastampa : James Middleton si è fidanzato con Alizee Thevenet (e per l'anello si è ispirato a Kate) - KontroKulturaa : James, fratello della Duchessa Kate, si sposa: ecco chi è il più giovane della casata dei Middleton - -